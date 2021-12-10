Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 10 декабря

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой / Фото: Скриншот из YouTube/Новости Сегодня
Узнайте счастливое число дня на сегодня, 10 декабря.
- Цифра дня – 9
- Цвет дня – белый
- Число удачи – 9
В главных плюсах дня – логика, мышление и точность. При этом минусы дня несут категоричность и жёсткость. В основе дня – сила слова и контроль речи. В вопросах красоты и фитнеса – процедуры по телу, массаж.
В отношении здоровья – щитовидная железа и почки. Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, уделите внимание благотворительности и меценатству. Хорошо покупать подарки, связанные с уходом по телу и лицу, такие как парфюм и крема.
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