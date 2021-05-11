Умер отец Адель, с которым певица не успела помириться

Марк Эванс скончался в возрасте 57 лет от рака кишечника. Он бросил семью, когда Адель была совсем маленькой

Отношения Адель, которой недавно исполнилось 33 года, и ее отца Марка Эванса нельзя назвать идеальными. Они практически не виделись и не общались, но певица все равно оплакивает смерть папы.

Накануне британская пресса сообщила, что Эванс умер в возрасте 57 лет после продолжительной борьбы с раком. Источник The Sun утверждает, что Адель расстроена известиями о своем отце, а сам Марк несколько раз пытался наладить контакт с дочкой.

"Семья Марка, конечно, очень расстроена его кончиной. Он всегда надеялся, что с Адель все получится, но до конца это оставалось невыносимым. Он сделал несколько попыток исправить ситуацию, но, очевидно, это длилось слишком долго", – цитирует издание инсайдера.

Адель с папой

Фото: Splash

В 2013 году Марк Эванс сообщил, что борется с раком кишечника. Он опасался, что никогда не встретит своего внука Анджело, которого Адель родила в браке с Саймоном Коннеки. Мужчина также был уверен, что дочка настроена против него.

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Исполнительница несколько раз публично говорила о своих разорванных отношениях с отцом. Адель отмечала, что не испытывала ненависти к нему, хотя их отношения еще больше ухудшились по мере роста ее славы. Всему виной, конечно, был тот факт, что Марк Эванс бросил малышку Адель и ее маму много лет назад.

"Я был гнилым отцом в то время, когда она действительно нуждалась во мне. Я закладывал по два литра водки и семь или восемь пинт Stella каждый день. Я пил так три года. Мне было очень стыдно за то, кем я стал, и я знал, что самое доброе, что я могу сделать для Адель, — это убедиться, что она никогда не увидит меня в таком состоянии", – говорил Марк в интервью.

Ранее сообщалось, что спустя два года Адель и Саймон Коннекки достигли соглашения о разводе.