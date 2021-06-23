Украинский фильм о трагедии Бабьего Яра покажут в Каннах. Рассказываем, чем уникальна кинолента

Каннский кинофестиваль, который был отменен в прошлом году из-за пандемии, пройдет с 6 по 17 июля. В этом году Украина снова попала в программу с актуальной и важной кинолентой

Кадр из фильма "Бабий Яр. Контекст" / Фото: Скриншот из YouTube

В рамках 74-го Каннского кинофестиваля, программу которого можно посмотреть тут, покажут украинский фильм "Бабий Яр. Контекст". Авторы проекта – украинский режиссер Сергей Лозница, который уже был отмечен наградой в Каннах за фильм "Донбасс" и Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр". Картина расскажет о трагичных событиях, которые привели к убийству более 30 тысяч евреев в оккупированном нацистами Киеве, а также о том, что последовало за этой трагедией. Гости и жюри Каннского кинофестиваля первыми увидят картину, которая бесспорно тронет каждого зрителя. Чем уникален фильм и почему его могут высоко оценить в Каннах – рассказываем далее.

О чем фильм "Бабий Яр. Контекст"

Документальная кинолента состоит примерно из 20-25 эпизодов, которые были смонтированы из киноархивов. В фильм вошли видео, снятые в период вторжения нацистов на территорию СССР в 1941 году и по 1966 году, когда был организован первый архитектурный конкурс на проект мемориала в Бабьем Яру. Таким образом, зрители увидят несколько десятков завершенных сюжетов, каждый из которых так или иначе связан с трагедией в Бабьем Яру.

Кадр из фильма "Бабий Яр" / Фото: babynyar.org

Зрители ощутят атмосферу тех годов

Нацистская власть не позволяла делать фото и записывать видео в местах массовых расстрелов. Но благодаря кинохронике зритель окунется в период тех годов во время просмотра картины и ощутит атмосферу происшедших событий. По словам режиссера, в фильме будут представлены также и те материалы из архивов, которых ранее еще не касались кинематографисты.

"Я занимаюсь темой Бабьего Яра много лет, изучаю архивы, готовлю игровой фильм о событиях лета-осени 1941 года. Благодаря участию Мемориального центра, у меня есть возможность собрать воедино весь корпус сохранившихся киноматериалов, прямо или косвенно связанных с трагедией Бабьего Яра. Полагаю, что такая работа необходима для того, чтобы киевский Бабий Яр из места забвения преобразился в место памяти", – рассказал Сергей Лозница.

Сергей Лозница / Фото: babynyar.org

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Почему фильм может стать сенсацией в Каннах?

О трагедии в Бабьем Яру снято несколько фильмов, включая художественные и документальные. Например, военная драма Марка Донского "Непокоренные" получила награду на Венецианском кинофестивале в 1946 году. В 2003 году Беларусью совместно с Германией был снят постановочный фильм "Бабий Яр". В 2006 году дебютант Сергей Буковский выпустил документальный фильм "Назови свое имя по буквам", в основу которого легли свидетельства людей, переживших Холокост.

На данный момент на сайте Мемориального центра Бабьего Яра размещено несколько эпизодов.

Эпизод 1. 2 декабря 1952 года Киевским горисполкомом было принято решение о замыве отрогов Бабьего Яра отходами производства кирпичных заводов.

Эпизод 2. 13 марта 1961 года в 8:30 утра прорвалась дамба, построенная для заполнения Бабьего Яра промышленными отходами.

Эпизод 3. Показания обер-ефрейтора дивизии СС "Викинг", Ганса Изенмана, на судебном процессе по делу №1679 "О злодеяниях немецко-фашистских захватчиков на территории Украинской ССР" в Киеве 19 января 1946 года.

Премьера фильма в Украине состоится осенью этого года.

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