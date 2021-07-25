Украинцев ждет теплый понедельник – прогноз погоды на 26 июля

Погода в Украине 26 июля / Фото: Unsplash
В понедельник, 26 июля, украинцев ждет теплый день без каких либо резких скачков или сюрпризов в виде дождей и гроз. Стоит ли брать с собой утром свитер и зонтик – далее в материале.
Но Украину еще ждут новые волны жары: климатолог дала тревожный прогноз.
Как сообщает Укргидрометцентр, погода в Украине будет комфортной, а столбики термометров поднимутся максимум до + 31 градуса. При этом дожди с грозами пройдут только в Ивано-Франковске и Черновцах.
Погода в Киеве 26 июля – прогноз на понедельник / Фото: meteo.gov.ua
В западных областях температура воздуха будет держаться в пределах +28 градусов. Теплее всего будет в Ужгороде, где столбики термометров поднимутся до +31 градуса.
На востоке и юге погода ожидается такой же – максимум +31 градус и никаких дождей. На севере Украины температура днем поднимется до +27 градусов, а ночью будет всего +19 градусов.
Погода в Киеве будет комфортной: ночью придется надевать свитерок, ведь температура будет максимум +19 градусов, а днем воздух немного прогреется и будет теплее, но не жарко – максимум +28.
Каждый спасается как может от жары. Фото: REUTERS/Jennifer Gauthier
Но комфортной может быть не только температура воздуха, а и одежда, например, модные джинсы на лето. Как правильно выбирать актуальную модель по типу фигуры – читайте здесь. А если к ним надеть на простую футболку, а остро трендовый топ без бретелек – получиться очень крутой летний образ. Экспериментируйте, ведь лето для этого дела идеально подходит!
Тем временем в столице произошел погодный апокалипсис – смотрите видео:
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