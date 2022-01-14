Как резать лук и не плакать – ученые нашли способ

В США и Британии начнут продавать лук, не вызывающий слез / Фото: Коллаж: Сегодня

И прекрасные хозяйки, увлеченно составляющие меню на старый Новый год 2022, и аматоры на кухне, хорошо знают, насколько болезненным может быть измельчение лука, особенно для людей с чувствительными глазами. Избавляя поваров от ношения специальный защитных очков, в Великобритании и Соединенных Штатах выпускают новую разновидность "бесслезного" лука под названием название Sunions.

Sunions, которые вскоре будут предлагаться в Waitrose, являются результатом 30-летних исследований. Овощ, продаваемый как первый в Америке сладкий лук "без слез", имеет постоянно мягкую и хрустящую текстуру и сертифицирован как "бесслезный" Центром сенсорной оценки Университета штата Огайо.

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Менеджер по закупкам Waitrose Пол Бидвелл поделился:

Мы понимаем, насколько привлекательным для наших клиентов является лук без слез, поэтому рады запустить Sunions в избранных магазинах и через Waitrose.com. Он идеально подходит для того, чтобы проводить время на кухне без слез. Сладость этого вида лука добавит вкус самым разным блюдам, от салатов до горячих.

Лук уже доступный в некоторых местах в США, Sunions будет запущен через Waitrose в Великобритании 18 января. А со временем дойдет и до других стран.

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