У телеведущего Олега Панюты есть 20-летняя традиция празднования Пасхи

С детства он сохранил теплые воспоминания о праздновании Пасхи в деревне у бабушки

Олег Панюта с семьей / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В ожидании светлого праздника Воскресения Христова популярный ведущий телеканала "Украина" еженедельника "Сьогодні. Підсумки" Олег Панюта поделился детскими воспоминаниями празднования Пасхи и рассказал о том, где планирует с семьей встретить долгожданный праздник, не нарушая традиции предыдущих лет.

Как телеведущий праздновал Пасху в детстве

С детства Олег Панюта сохранил очень теплые воспоминания о праздновании Пасхи, которую он вместе с родителями проводил в деревне у бабушки.

"Детские воспоминания о Пасхе – это глубокая ночь, бабушка, которая поднимает тебя с кровати и ведет к печи. Там стоят ночвы (большая прямоугольная миска), в которых надо было умыться – ведь чистый четверг! А уже днем – запах опары на пасху, маленькие бумажные пакетики, порошок из которых странным образом превращал обычные яйца на окрашенные. Это закрытая холодная кладовая, откуда через двери доносились убийственные вкусы сальтисона и запеченного сала", – поделился телеведущий.

Олег Панюта с семьей / Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Реклама

Новые традиции семьи телеведущего

В своей семье телеведущего зародились новые традиции. Уже 20 лет Олег Панюта с женой и детьми освящает пасхальную корзину в казацкой церкви Киевской области, куда планируют отправиться и в этом году.

"Последние 20 лет мы встречали Пасху в небольшой деревянной казацкой церкви Киевской области. В храме присутствует удивительная атмосфера настоящего праздника – ожидание него и неотвратимость наступления. Однако в прошлом году, из-за карантина, мы не смогли встретить праздник именно там. Надеюсь, что в этом году наша семейная традиция продолжится", – отметил Олег Панюта.

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