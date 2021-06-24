У принца Гарри в TikTok появился двойник. Их все время путают (фото)

В США у герцога Сассекского появился двойник. Мужчину по имени Кевин Ганус с принцем Гарри путает даже его родная дочь. Видео с Кевином стало хитом TikTok

Кевин Ганус и принц Гарри выглядят, как родные братья / Фото: Getty Images, People

Американец по имени Кевин Ганус стал звездой TikTok после того, как в соцсети появилось видео с его участием. Ролик сняла его супруга Бетси. На видео женщина запечатлела, как их с Кевином годовалая дочь Мэри смотрит на обложку журнала People, на которой изображен принц Гарри, и называет герцога Сассекского, про которого сняли фильм, папой.

"Я уже думала об их сходстве раньше, но в тот момент держала Мэри на руках и спросила у нее: "Кто это?", а она ответила: "Папа!", – делится Бетси Ганус.

Девочка перепутала папу и принца Гарри / Фото: People

Но Мэри не единственная, кто путает своего папу Кевина с принцем Гарри. Как оказалось, мужчину раньше часто сравнивали с герцогом Сассекским, а особенно, когда он приезжал в Лондон.

"Мои родители жили в Лондоне несколько лет, и я навещал их. Однажды я был в аэропорту, и одна женщина так смотрела на меня, оглядывала с головы до ног. Она точно думала, что я принц Гарри", – рассказал Кевин.

Кевин Ганус / Фото: People Реклама

Но это еще не все! Оказывается, отца Кевина тоже зовут Чарльз, как и принца Чарльза, отца Гарри.

Если вы думаете, что только у принца Гарри есть двойник, то вы ошибаетесь. У его супруги Меган Маркл тоже нашелся "клон". Женщина, которая выдает себя за Меган Маркл, живет в Великобритании и выдает себя за герцогиню Сассекскую.

Ранее мы сообщали, что Меган Маркл и принца Гарри могут лишить титулов, если они решат зарабатывать на имени дочери. Королевский эксперт Даниэла Эльзер рассказала, что если пара начнет монетизировать имя своей дочери, то это очень разозлит королеву.

Меган Маркл отсудила у британского таблоида 625 тысячи долларов – смотрите видеосюжет программы "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина":