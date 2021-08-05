Творожно-банановый десерт – рецепт некалорийного и максимально вкусного лакомства

Творожно-банановый десерт / Фото: instagram.com/golo.vach1717/
Если вы обожаете все, где есть творог, и тем более десерты, то просто обязаны попробовать это чудо. Творожно-банановый десерт готовится максимально быстро, ингредиенты для него доступны. К тому же его никак не назовешь калорийным. В этом рецепте есть шоколад, но можно обойтись и без него в пользу ваших любимых орехов. Где максимально выгодно купить продукты для пикника – читайте в этом материале.
Творожно-банановый десерт: рецепт
Ингредиенты
- Творог 9% – 400 г
- Банан -1 шт.
- Молоко – 6 ст. л.
- Горький шоколад – 80 г
- Овсяные хлопья – 60 г
Способ приготовления
- Смешать творог, измельченные хлопья, перемешать.
- В горячее молоко добавить шоколад и растопить. Залить в творожную смесь. Если любите сладкое, можно добавить мед, хорошо перемешать.
- Выложить смесь на пищевую пленку и распределить квадрат, положить внутрь банан и сформировать с помощью пленки колбаску.
- Положить в холодильник на 30 минут. Украсить.
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