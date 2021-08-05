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Творожно-банановый десерт – рецепт некалорийного и максимально вкусного лакомства

5 августа, 16:26

Ирина Маслова

В этом рецепте есть шоколад, но приготовить этот десерт можно и без него, заменив его орехами. Главное – это хороший творог и неперезрелые бананы. На его приготовление вам понадобится чуть больше получаса

Творожно-банановый десерт / Фото: instagram.com/golo.vach1717/

Если вы обожаете все, где есть творог, и тем более десерты, то просто обязаны попробовать это чудо. Творожно-банановый десерт готовится максимально быстро, ингредиенты для него доступны. К тому же его никак не назовешь калорийным. В этом рецепте есть шоколад, но можно обойтись и без него в пользу ваших любимых орехов. Где максимально выгодно купить продукты для пикника – читайте в этом материале.

Творожно-банановый десерт: рецепт

Ингредиенты

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Способ приготовления

  1. Смешать творог, измельченные хлопья, перемешать.
  2. В горячее молоко добавить шоколад и растопить. Залить в творожную смесь. Если любите сладкое, можно добавить мед, хорошо перемешать.
  3. Выложить смесь на пищевую пленку и распределить квадрат, положить внутрь банан и сформировать с помощью пленки колбаску.
  4. Положить в холодильник на 30 минут. Украсить.

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Источник: instagram.com/golo.vach1717/

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