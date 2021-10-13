Шапки-бини, панамы и платки: 8 нескучных головных уборов на осень и зиму

Трендовые шапки сезона осень-зима 2021 / Фото: Zara, stradivarius.com, ruslanbaginskiy.ua

Давайте проясним одну вещь: 2021-й официально станет годом наслоения, избыточности и чересчур ярких вещей. Застряв дома на большую часть 2020 года, модницы жаждали надеть на себя все и сразу, хвастаясь каждой новой вещью, которую они купили онлайн во время карантина. Глядя на коллекции дизайнеров после прошедших Недель моды становится понятно, что эта тенденция продолжится и в 2022 году.

Головные уборы – не стали исключением. Мы подобрали 5 самых стильных вариантов шапок сезона осень-зима 2021, без которых не обойтись в непогоду.

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Панамы

Панамы или шляпы-ведра вернулись в наши гардеробы надолго. Они уже несколько сезонов покоряют подиумы и по предсказаниям дизайнеров, останутся еще как минимум на несколько лет в тренде. Атмосфера 90-х годов, которая прослеживается в этом аксессуаре, по-прежнему востребована. Согласимся, они идеально подходят для создания образа стритстайл.

Панамы Teplota, 519 грн / Фото: teplota.in.ua

Бини

Эта шапка – одна из самых универсальных вариантов, который идеально подходит как мужчинам, так и женщинам. Шапки-бини можно сочетать с любой верхней одеждой, и они более теплые, чем панамы или косынки. Выбирая такую шапку, обратите внимание на ткань, покупайте варианты из натуральной шерсти.

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Шапка Ruslan Baginskiy, 3900 грн / Фото: ruslanbaginskiy.ua

Платок

В теплое время года платок можно заплести в волосы, завязать на сумке, носить как шарф или использовать как маску для лица. А вот осенью и зимой их утепленные варианты спасут от непогоды.

Утепленный платок Nesamovyto, 2800 грн / Фото: nesamovyto.com

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Бейсболки

Удобство и универсальность этого головного убора делают его незаменимым в любом гардеробе. Интересно, что бейсболки стали популярны благодаря дальнобойщикам. Именно они задали тренд на этот аксессуар много лет назад. На осень и зиму выбирайте шерстяные варианты.

Меховая кепка Mango, 799 грн / Фото: shop.mango.com/

Шапка в скандинавском стиле

Такие модели головных убор у многих из нас были еще в детстве. Балабон, идеальный однотонный трикотаж – вот те простые и важные правила, которые не заменит ни одна трендовая модель.

Шапка EA7, 2999 грн / Фото: intertop.ua

Балаклава

Головной убор, который вызывает некую зловещность стал хитом последних нескольких лет. В некотором смысле они несут идею безопасности и защиты, что особенно актуально в эру пандемии. В прошлом сезоне они стали главными героями коллекций дизайнеров. Похоже, настала очередь стать главными и в нашем гардеробе.

Балаклава Hard Kyiv Streetwear, 400 грн / Фото: instagram.com/hardkyiv/

Берет

Один из самых старых классических вариантов головных уборов снова в моде. На сколько согреет такая шапка мы не уверены, но берет, надетый поверх распущенных волос создаст самый женственный и романтичный образ.

Берет Stradivarius, 499 грн / Фото: stradivarius.com

Капюшон

Этот вариант вязаной шапки не просто модная вещь. Они удобнее традиционных головных уборов тем, что представляют собой сочетание шарфа и капюшона. А что еще нужно, когда на улице холод.