Тотальный контроль и громкий суд: все, что нужно знать о борьбе Бритни Спирс за свободу

В нашем материале узнайте, почему вот уже 13 лет Бритни Спирс против своей воли находится под опекой отца, с чего все началось и что ждет артистку в будущем

Почему Бритни Спирс находится под опекой - все подробности / Фото: Getty Images

Вот уже 13 лет Бритни Спирс находится под опекой своего отца и его помощников. Артистка не может самостоятельно принимать важные решения в своей жизни, распоряжаться своими финансами, имуществом и выступать на сцене. Недавно она впервые выступила в суде и попросила "вернуть ей нормальную жизнь".

В материале Life Сегодня узнайте все подробности о борьбе Бритни Спирс за право распоряжаться собственной жизнью.

С чего все началось?

Многие помнят неожиданную выходку Бритни Спирс: в 2007 году поп-звезда полностью сбрила свои длинные локоны после нервного срыва, который артистка пережила на фоне смерти своей тети от рака и постоянного преследования журналистами.

Некоторое время артистка также находилась в реабилитационном центре, куда ее поместили родственники. У Спирс были проблемы с алко- и наркозависимостями, из-за чего опека над двумя ее сыновьями перешла к ее экс-супругу – Кевину Федерлайну, с которым Бритни прожила в браке всего два года.

Бритни Спирс и Кевин Федерлайн / Фото: Getty Images

Условия опекунства над Бритни до сих пор держатся в тайне – нет четкого объяснения, согласно которому уже больше 10 лет артистка не может распоряжаться собственной жизнью и финансами. В основном, все списывают на проблемы психического здоровья поп-звезды.

Тотальный контроль Бритни

Согласно судебным документам, Джеймс Спирс имеет право обсуждать возможность ведения бизнеса, продавать собственность дочери и ограничивать количество людей, с которыми контактирует Бритни. Он может подать судебный запрет на тех, кто, по его мнению, угрожает стабильности его дочери.

Джеймс контролирует каждую покупку, которую совершает Бритни – ведь все это должно регистрироваться в судебных отчетах о расходах Спирс за год.

Бритни Спирс с отцом в 2006 году / Фото: Getty Images

Несмотря на все это, не имея полной власти над своей жизнью, Спирс в течение 10 лет усердно работала, выпуская альбомы каждые два-три года и получая немалые гонорары за свои концерты, а также судейство в телешоу "The X Factor". К примеру, в период с 2013 по 2017 год она отыграла 248 концертов в Лас-Вегасе, каждое выступление принесло ей 500 000 долларов.

Начало #FreeBritney

Кроме отца опекуном Спирс также был назначен и адвокат Эндрю Уоллет, который "охранял" все имущество певицы. В марте 2019 году Уоллет отказался от роли опекуна, толком не объяснив причину.

В материалах суда Эндрю написал, что его отстранение от опекунства должно произойти как можно скорее, иначе это может нанести Бритни "существенный ущерб и непоправимый вред".

Такой поворот событий стал тревожным звоночком для многих фанатов артистки. Но ситуация усугубилась, когда в том же году Бритни неожиданно отменила свое шоу в Лас-Вегасе и заявила о паузе в карьере. Причиной Спирс назвала болезнь отца, который перенес разрыв толстой кишки.

Участники движения FreeBritney / Фото: Getty Images

В тот момент Бритни попала в психиатрическую лечебницу и, как писали многочисленные западные СМИ, причиной этому был сильный стресс из-за болезни отца.

В том же месяце в США выходит подкаст Britney’s Gram, который ведут американские юмористки Тесс Баркер и Барбара Грей о жизни артистки. В новом выпуске подкаста было сделано сенсационное заявление: Джеймс Спирс отменил шоу Бритни из-за ее отказа принимать таблетки и "упек" дочь в психлечебницу против ее воли. Более того, опекунство над Бритни должно было закончиться якобы еще в 2009 году.

Откуда такая информация?

Понятно, что Тесс и Барбара не взяли эти факты из воздуха. Все, что они обсуждают в подкастах имеет определенные основания. Тогда ведущим на горячую линию позвонил неизвестный мужчина. Он представился помощником адвоката, который работал со Спирс. По словам незнакомца, именно отец заставил Бритни отказаться выступать на сцене в Лас-Вегасе. Мужчина также сделала ряд других заявлений, отметив, что он "очень беспокоится о независимости Бритни".

После того, как подкаст с этими признаниями вышел в Сеть, поклонники Бритни забили тревогу. В соцсетях они запустили флешмоб в поддержку Спирс, который получил название #FreeBritney (с англ. – "Свободу Бритни").

Участники движения FreeBritney / Фото: Getty Images

Фанаты Спирс начали писать артистке в соцсетях, выступать с протестами под зданием суда и призывать СМИ обратить внимание на проблему Спирс.

Многие также стали замечать, что Бритни начала публиковать необычные и немного странные видео в Instagram. На видеороликах Спирс странно танцевала и якобы подавала тайные знаки своим поклонникам, моля о помощи.

Отец Бритни прокомментировал появление #FreeBritney, назвав всех сторонников движения "конспираторами".

Кто поддержал Бритни Спирс?

Бритни Спирс поддержали многие знаменитости. Среди звезд, кто громко высказался об этой ситуации – певица Шер, светская львица Пэрис Хилтон, певица Майли Сайрус, актер и певец, а также экс-возлюбленный Бритни – Джастин Тимберлейк, и многие другие.

Активно поддержала Бритни ее коллега, известная певица Кристина Агилера. Недавно она высказала свое мнение в Twitter:

Последние несколько дней я думал о Бритни и обо всем, что ей пришлось пережить. Недопустимо, чтобы любая женщина, желающая контролировать свою судьбу, не могла жить так, как она хочет, – написала Агилера.

Скриншот: Twitter

Кристина сделала серию публикаций в соцсети.

Когда тебя заставляют молчать, запугивают, лишают поддержки со стороны "близких" – это самая разрушительная и унизительная вещь из всех возможных. Нельзя недооценивать моральный и эмоциональный ущерб, который могут нанести эти вещи, – заявила Кристина.

Скриншот: Twitter

Суд за свободу

В 2019 году, когда у отца Бритни возникли проблемы со здоровьем и артистка перестала давать концерты, временную опеку над Спирс взяла менеджер певицы – Джоди Монтгомери.

В 2020 году вместе со своими адвокатами Спирс попросила суд не возвращать опеку над ней ее отцу. Тогда певица хотела, чтобы е жизнь продолжала контролировать Монтгомери. Адвокаты Бритни также заявляли, что артистка "боится отца" и не общается с ним.

В том же году Бритни Спирс проиграла суд против отца – Джеймс Спирс остался опекуном артистки.

Все это время интересы Бритни в суде представляли ее адвокаты, но лишь неделю назад, 23 июня, Спирс впервые выступила на судебном заседании, где в телефонном режиме рассказала об ужасе, который пережила за все годы опекунства.

Бритни Спирс / Фото: instagram.com/britneyspears

Бритни запрещали беременеть, накачивали наркотиками и контролировали каждый ее шаг – об этом со всеми подробностями поп-звезда рассказала на судебном заседании.

В ответ на заявления дочери, от лица отца Бритни, его юристы заявили, что Джеймс "сожалеет, что его дочь страдает от такой боли, любит Бритни и очень по ней скучает".

После того, как новость о выступлении Бритни разлетелась по всем мировыми СМИ, впервые публично заговорила младшая сестра Спирс, которую обвиняли в том, что она поддерживает их отца.

Бритни и Джейми Спирс / Фото: Getty Images

Джейми объяснила, что не высказывалась ранее, потому что ждала, пока Бритни сама все расскажет.

Меня не волнует, хочет ли она сбежать в тропический лес и завести миллион детей в глуши или она хочет вернуться и править миром, как это делала много раз раньше. Мне нечего терять в любом случае, меня это не касается, потому что я просто ее сестра, которая желает ей счастья, – говорит Джейми.

Что будет дальше?

Выступление Бритни вызвало огромный общественный резонанс. Понятно, что ее дело не оставят без внимания и, возможно, певице все же удастся избавиться от опекунства и начать самостоятельно контролировать свою жизнь.

Однако, как сообщает Associated Press, перед тем, как будет принято какое-либо решение о прекращении опекунства, вероятно, потребуется длительный судебный процесс.

Согласно законам Калифорнии, Бритни должна будет доказать, что она способна управлять своей жизнью, а в таком случае тщательное расследование и оценка всех подробностей – неизбежны.

Ранее Бритни Спирс извинилась за то, что два года лгала в Instagram.

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