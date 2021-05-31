ТОП-5 правил, как реагировать на хейтеров в соцсетях

Старайтесь не принимать все близко к сердцу, а также проверять ошибки в тексте перед отправлением

Как правильно реагировать на хейтеров в соцсетях / Фото: Pexels

Соцсети стали неотъемлемой частью нашей жизни. И чем больше ваша популярность и количество подписчиков, тем больше хейта появляется под вашими постами. Незнакомые люди начинают писать гневные, а порой и непристойные комментарии, часто используя нецензурную лексику и переходя все личные границы. Мы пообщались с психологом Анной Литвинчук и выяснили, как правильно реагировать на хейтеров в соцсетях и сохранить свою нервную систему.

Практикующий психолог Анна Литвинчук / Фото: пресс-служба

Правило 1. Не принимайте все близко к сердцу

Не стоит воспринимать все, что происходит в соцсетях, близко к сердцу. Помните, что ваши нервы и хорошее настроение важнее любого спора. Как только чувствуете, что начинаете нервничать и злиться – уходите, закрывайте приложение и выключайте телефон. Ведь в таком состоянии вам будет сложно адекватно оценить ситуацию и не спровоцировать еще большую дискуссию, написав то, о чем потом можете пожалеть.

Правило 2. Проверяйте сообщение на ошибки

Перед тем, как отправить сообщение, внимательно его перечитайте, и можно даже несколько раз, попутно проверяя на орфографию и восприятие – не звучит ли информация двусмысленно или оскорбительно.

Грамматические ошибки – очень популярная зацепка для хейтеров, и тут сложно найти оправдание. Поэтому: не можете писать грамотно — не пишите вообще или используйте специальные программы для проверки текста.

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Правило 3. Будьте вежливы

Важно научиться различать грубость, хамство и объективную критику. Каждый человек может ошибиться, и вы – не исключение. Поэтому, если вы не учли какой-то факт или что-то забыли, а вам сделали замечание в адекватной форме, просто поблагодарите критика, например, словами: "Да, действительно, не учла этого – буду иметь в виду", "Подумаю об этом, спасибо за замечание".

Правило 4. Не разводите срач в комментариях

Сами не разводите в комментариях срач, тыкая пальцем туда, где вам нагрубили. Не превращайте вашу переписку в доказательство того, что вас обидели. Иначе длинной дискуссии вам не избежать.

Правило 5. Адекватно оценивайте ситуацию

Читая гневные комментарии, нужно всегда помнить, что проявление грубости — это в первую очередь доказательство того, что у человека просто нет достойных аргументов. Поэтому старайтесь адекватно оценить ситуацию, то, что вы написали, и то, что пишут вам, а затем применяйте правило 1 из этого списка и живите спокойно.

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