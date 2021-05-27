ТОП-10 ошибок новичков в йоге и как их избежать

Пробуете йогу, но вам то занятие "не зашло", то расслабиться не вышло? Может быть, вы неправильно занимаетесь: каких ошибок в йоге нужно избегать – в статье

Из-за ошибок, которые делают новички, может не заладиться вся йога-практика / Фото: Pexels

Йога – практика для тела и души, когда мы учимся тренироваться особым образом и потом расслабляться. Но в йогической практике, как и в любой активности, есть свои правила, без которых не достичь ожидаемого результата. Какие ошибки чаще всего допускают новички в йоге и как их избежать, рассказала йога-тичер, консультант по улучшению качества жизни Елена Лазарева.

Елена Лазарева / Фото: пресс-служба

Почему нужен тичер, а самостоятельных онлайн-занятий недостаточно?

Прежде всего важно понимать, что йога – это не панацея от всех бед, и пытаться ею решить проблемы как душевные, так и телесные, да еще без наставника – опасно. В йоге немало опасных асан (поз, упражнений), которые новички без учителя не осилят или выполнят неправильно. Даже занятия онлайн (мол, включу ютуб и буду повторять за тренером) для новичков – это риск неправильно выполненного дыхания и позы, что может навредить здоровью.

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Поэтому важно найти своего тичера (учителя, наставника) и желательно позаниматься с ним вживую и только потом переходить к онлайн-занятиям. Их можно проводить с профессиональными учителями, которые дают вам постоянную обратную связь, обсудить свою "историю болезни", перенесенные травмы, те или иные неудобства, которые возникают при выполнении асан.

Даже после имеющегося опыта практики новичкам (да и не совсем новичкам) полезно периодически бывать на "живых" занятиях и отстраивать асаны, чтобы ум и тело привыкли и запомнили правильные положения.

Помимо этого, часто качественным занятиям мешают простые ошибки, устранив которые, вы заметите колоссальную разницу.

Ошибка № 1 – неудобная одежда

Из-за неудобной, "душной" одежды, которая сковывает движения, может возникнуть ощущение, что дышать тяжело. Также если одежда выполнена из материалов, которые не пропускают воздух, может произойти перегрев.

Одежда для йоги должна "дышать" и не сковывать движений / Фото: unsplash.com

Поэтому не всегда ваши спортивные шорты или любимая майка подходят: одежда для йоги должна быть удобной, не сковывать движения – но и не болтаться, а еще хорошо тянуться. Сейчас множество брендов выпускают одежду для спорта, в том числе и йоги, она хорошо облегает тело, "дышит" и помогает не отвлекаться.

Ошибка № 2 – неудобный йога-мат или коврик для йоги

Если вы впервые пришли на занятия, своего коврика у вас нет, то вам предложат студийный. Но для регулярных занятий как дома, так и в студии лучше иметь собственный. Важный момент – он не должен скользить, руки и ноги должны прилегать к нему плотно.

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Иначе вы можете соскользнуть, упасть и получить травму. Или постоянно придется вытирать вспотевшие руки, поправлять коврик – какая уж тут концентрация и польза от йоги?

Ошибка № 3 – есть перед занятиями

Совсем голодным прийти на занятие неправильно: организм должен иметь ресурс, особенно если вы целый день работали и устали. Йога – это не кач в зале, но если вы придете на занятие с полным желудком, то вам трудно будет выполнять асаны. А дыхательные практики – тем более. Поэтому постарайтесь поесть за 2-1,5 часа до занятий. И обязательно берите с собой на тренировку чистую питьевую воду.

Ошибка № 4 – молчать о своих проблемах со здоровьем

Во-первых, перед тем, как прийти на занятие, важно узнать, к какому тренеру вы собираетесь, какой стиль йоги он преподает. Если вы придете и уже на месте узнаете, что сейчас будет занятие по активной хатха-йоге, а у вас только-только зажило растяжение связок на запястье – то лучше не начинать. Профессиональный йога-тичер всегда спросит новичков, есть ли у кого "тонкие места" или проблемы со здоровьем.

И вам не следует молчать, а если уж совсем стесняетесь, то можно подойти к учителю перед началом занятий и сообщить. Нельзя скрывать ваше истинное состояние здоровья от тренера: так вы рискуете получить новую травму или вызвать ухудшение самочувствия. Не молчите и о перенесенных ранее травмах, даже если это было давно.

Ошибка № 5 – равняться на "стариков" и слишком усердствовать

Опять же, учитель расскажет о промежуточных положениях в асанах, если вы только начинаете и еще не настолько гибки и умелы, как давно практикующие йогу. Но не пытаетесь переплюнуть "стариков" или самого учителя: они тоже когда-то начинали, поэтому выполняйте все в своем темпе. А если какие-то асаны пока вообще вам не под силу – постойте и понаблюдайте.

Ошибка № 6 – молчать, если больно, и получить травму в процессе

Если в процессе не просто немного болезненно, а больно и сложно – это значит, что вы близки к травме, а не то, что йога работает. Асаны не делаются через боль, не стесняйтесь задавать вопросы учителю и говорить о вашем состоянии, он поможет разобраться, где норма, а где вы за шаг до травмы.

Ошибка № 7 – отвлекаться на телефон, думать о проблемах

Если вы будете думать о том, что вам сейчас позвонят с работы, и поглядывать на мобильник каждую минуту, вы не сможете сосредоточиться или расслабиться. То есть вы не "включитесь" в тело, а это будет уже не йога.

Во время йоги важно быть сосредоточенным и не отвлекаться / Фото: Pexels

Кроме этого, постоянное отвлечение – это путь к тому, чтобы пропустить сигнал о гипернагрузке, не почувствовать болезненность и получить травму.

Ошибка № 8 – неправильно дышать и игнорировать замечания, касающиеся дыхания

Дыхание также важно в йоге, как и правильно отстроенная асана. Не пропускайте указания учителя насчет правильности дыхания, ведь именно от этого зависит чуть ли не половина успеха. Возможно, некоторые асаны даются вам тяжело именно потому, что вы не так дышите.

Ошибка № 9 – опаздывать к началу занятия

Да, опаздывать на йогу – дело не только приличия или воспитанности. Если вы опоздаете, то пропустите важный месседж о предстоящей практике, настройку на само занятие, на медитацию.

Учитель дает такие наставления в самом начале. Поэтому старайтесь приходить вовремя.

Ошибка № 10 – уходить с шавасаны

Шавасана — одна из важных асан в йоге, которая выполняется в конце практики и направлена на расслабление. Нужно просто лежать, прислушиваться к тичеру и релаксировать. Казалось бы, что может быть проще, но некоторые или встают и уходят вообще, или лежат с открытыми глазами, разговаривают и тем самым мешают другим. Профессиональные йоги говорят: вся йога-практика – это прелюдия к шавасане, а уйти с нее – пропустить главное.

Напомним, что ранее мы писали о том, как разгрузить свой мозг и зачем медитировать.

А еще важно не забывать заботиться о своем эмоциональном здоровье, делать приятное себе и близким. Поможет вам в этом наш календарь подарков на все праздники мая, в котором можно поймать интересную идею для презента.