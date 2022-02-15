Tinder запустит функцию онлайн-свиданий вслепую. Зачем это нужно

Tinder добавит функцию онлайн-свиданий вслепую / Фото: Pixabay

Скандально прославившийся из-за афериста из Tinder сервис для поиска спутников добавит функцию blind date ("свидания вслепую") в формате онлайн. Новинка уже доступна для юзеров из США, но скоро ее обещают внедрить и в других странах мира.

Разработчики рассказали, что в основном функция рассчитана на поколение Z. В Tinder говорят, что она поможет юному поколению понять, как в свое время проходили свидания без смартфонов.

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Вице-президент Tinder рассказал, что на таких свиданиях пользователям нужно будет ответить на несколько вопросов по типу: "Я могу надеть рубашку (количество) раз, не стирая ее". Если ответы пары совпадут, им откроются профили друг друга.

Мы все следили за смесью предвкушения и волнения свиданий вслепую, когда встречались наши любимые персонажи из фильмов или сериалов, и мы хотели воссоздать этот опыт для сегодняшнего поколения с помощью новой функции.

— говорится в заявлении Tinder.

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