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Тина Кароль поедет на Славянский базар, где отказались выступать Винник и MARUV

15 мая, 08:41

Инна Петрова

Многие артисты не хотят выступать на фестивале из-за политического кризиса в Беларуси

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

От участия в Славянском базаре уже отказались Олег Винник, Элина Иващенко, ведущий Тимур Мирошниченко, а также Андрей Доманский, которого организаторы фестиваля сами утвердили на роль ведущего.

А вот Тину Кароль ничего не смущает – певица согласилась участвовать в песенном конкурсе, о чем сообщила в эфире белорусского телевидения.

В афише фестиваля в Витебске были заявлены такие имена: MARUV, Олег Винник, Элина Иващенко, Димаш Кудайберген, Вахтанг Кикабидзе, Александр Буйнов, Стас Пьеха, Анита Цой, Михаил Галустян, Зара, Алина Артц, Сергей Пенкин, Emin, а также израильский джазмен Леонид Пташка.

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В прошлом году на "Славянском базаре" прошел концерт ко Дню Украины – "З Україною в серці", в котором приняли участие Ирина Билык, Тина Кароль, которая спела на белорусском языке, Николай Гнатюк, Таисия Повалий, группы "ТІК" и KAZKA, Павло Зибров.

Победительницей "Славянского базара 2020" стала Элина Иващенко. Она тоже отказалась ехать в Витебск для участия в конкурсе в этом году.

Ранее мы писали, что ВСУ опровергли участие Оксаны Антонюк в Славянском базаре.

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Тина Кароль Славянский базар

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