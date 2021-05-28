Телеканал Украина стал генеральным медиапартнером фильма Довбуш

Предстоящий экшн-фильм "Довбуш" – величественная киноистория о жизни, борьбе и любви легендарного предводителя опришков, которая разворачивается в мистических Карпатах в первой половине XVIII века

Постер к фильму "Довбуш" / Фото: пресс-служба

Телеканал "Украина" стал генеральным медиапартнером историко-приключенческого экшена "Довбуш" об одном из самых известных борцов за свободу родного края – Олексе Довбуше. Автором идеи, соавтором сценария и режиссером ленты является Олесь Санин. Производством фильма занимается компания Pronto Film при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Лента обещает стать самой зрелищной и самой масштабной украинской кинопремьерой года. В рамках партнерства телеканал "Украина" предоставит промо и информационную поддержку кинотеатрального релиза фильма. Телевизионная премьера ленты состоится на телеканале "Украина" в следующем году.

"Истории об Олексе Довбуше почти три века, но и сейчас легендарный опришек – один из самых известных и популярных народных героев в Украине. Его образ – это концентрация извечных для украинцев ценностей: свободолюбия, отчаянной храбрости, жажды справедливости, братства, любви. Масштаб личности народного мстителя требует действительно величественного кинополотна, которым, убеждена, станет фильм "Довбуш". Телеканал "Украина" традиционно поддерживает знаковые отечественные кинопроекты, наше партнерство позволит познакомиться с качественным, интересным и зрелищным украинском кино широкой аудитории. Бесспорно, "Довбуш" – одна из самых ожидаемых премьер осени, которую мы поддержим масштабной промо кампанией", – отмечает Виктория Корогод, директор телеканала "Украина".

"Довбуш" / Фото: facebook.com/mitya.borodin

Съемки фильма проходили в уникальных природных и исторических локациях украинских Карпат, в местах, непосредственно связанных с жизнью Олексы Довбуша. В июне, после вынужденного перерыва, связанного с карантином, съемки фильма будут восстановлены, а на осень запланирован выход ленты в широкий прокат.

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""Довбуш" – это самый масштабный на сегодняшний день проект в истории украинского кино. С этим фильмом мы не идем на компромиссы, работаем с лучшими и стремимся задать высокую планку качества во всем. Поэтому мы рады объединить усилия с самым рейтинговым украинским телеканалом, который регулярно поддерживает выдающиеся премьеры украинского кино", – комментирует Максим Асадчий, продюсер фильма, генеральный продюсер компании Pronto Film.

"Наш фильм об украинском легендарном опришке Олексе Довбуше. О том, как родилась и разрослась легенда о карпатском рыцаре. О его силе и любви, о предательстве и несправедливости. О том, как он жил и как любил. Для фильма мы собрали лучшую кинематографическую команду единомышленников из Украины, Польши, Канады и США.

Для съемок выбрали уникальные природные и исторические локации. Ландшафты, пралеса и почти нетронутые современностью скалы и урочища, несущие в себе силу и магию на самом деле дикой природы и силу свободного духа. Мы возрождали ремесла и реставрировали уникальные техники боя. Изучали музыкальную, материальную и нематериальную культуру времени, в котором разворачиваются события фильма. И все это для того, чтобы рассказать неповторимую историю борьбы и любви, которая пережила века", – рассказывает Олесь Санин, режиссер фильма.

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