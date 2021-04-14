Телеканал "Украина" объявляет кастинг вокалистов для участия в новом шоу

Стать участником нового певческого шоу сможет любой, для этого не обязательно быть профессиональным вокалистом

Телеканал "Украина" работает над новым развлекательным проектом и приглашает ярких и талантливых украинцев продемонстрировать свой талант на всю страну. В уникальном певческом шоу участников будет оценивать необычное жюри, которое поразит своим масштабом.

К слову, "Маска" на телеканале "Украина" – самое популярное шоу года.

Стать участником нового певческого шоу сможет любой, для этого не обязательно быть профессиональным вокалистом и иметь опыт выступлений на сцене. Талантливые и вдохновленные любители, которые раньше пели только для родных или вовсе никогда не выступали перед публикой, тоже будут замечены! К тому же петь участники могут в любом жанре, самостоятельно или в составе вокального коллектива.

Для участия в кастинге необходимо заполнить анкету, в которой указать:

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Имя

Фамилию

Возраст

Псевдоним или название коллектива

Сколько лет поете

Коротко о себе

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Город проживания

Контактный номер

Фото (добавить)

Видео выступления (добавить).

Анкеты, фото и видео/аудио отправляйте на почту: casting@trkua.tv

Ссылка на страницу кастинга: https://kanalukraina.tv/form/52

Как сообщалось ранее, телеканал "Украина" уже начал работу над вторым сезоном гипершоу "Маска", идут голосовые пробы потенциальных участников. Команда проекта уже работает над невероятными образами для второго сезона, и телеканал "Украина" предлагает своим зрителям приобщиться к созданию фантастических образов.