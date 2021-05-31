Святослав Вакарчук опроверг слухи о проблемах с алкоголем

На днях состоялось долгожданное возвращение Святослава Вакарчука на большую сцену. Артист выступил не с "Океаном Ельзи", а со своим новым проектом "Оранжерея". Но по случаю возвращения дал небольшое интервью

Святослав Вакарчук / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Лидер "Океана Ельзи" Святослав Вакарчук, который отпраздновал свое 46-летие в АТО, поделился, как относится к алкоголю. Артист опроверг слухи о том, что он злоупотребляет.

Вчера, в День Киева во "Дворце Украина" состоялся концерт певца. Впервые за долгое время артист дал небольшое интервью журналистам на ТСН прямо перед выступлением.

"Алкоголь это прекрасная вещь, если правда не злоупотреблять. Да никуда я не исчезал. Я есть. Я хожу по улицам, я не прячусь ни от кого, я езжу в машине без тонированного стекла за рулем. Вчера получил штраф, как все люди порой это делают", – признался Святослав Вакарчук.

Сейчас певец снова активно занимается музыкой. С тех пор как Вакарчук ушел из политики, его творческая команда пополнилась еще одним талантом – его дочь Диана работает его креативным директором. Именно она занималась проектированием сцены, где выступал артист.

"Эту сцену замечательную спроектировала и спродюсировала моя дочь Диана, которая долгое время училась в Лондоне как менеджер по фэшн дизайну, она сейчас наш креативный директор. Она у нас работает членом команды, она получает свою зарплату, она тяжело работает, не спит по ночам, как это и должно быть", – поделился Святослав Вакарчук.

Напомним, что Диана Фонарева является приемной дочерью Святослава Вакарчука. Девушка – дочь Ляли Фонаревой, с которой артист вместе уже более 20 лет. Однако, заключали ли они официальный брак – певец так и не разглашает.

Святослав Вакарчук и Ляля Фонарёва / Фото: instagram.com/okean__elzy

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Напомним, что ранее Святослав Вакарчук опубликовал редкое фото супруги в честь ее дня рождения.