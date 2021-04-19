Супруга Николая Тищенко показала подготовку к скандальной вечеринке

Нардеп устроил праздник для своей жены в честь ее дня рождения в самый разгар карантина. Алла Барановская показала, как готовилась к мероприятию

Супруга Николая Тищенко Алла Барановская опубликовала у себя в Instagram, как готовилась к скандальной вечеринке в честь своего дня рождения, которая прошла во время локдауна в ресторане одного из пятизвездочных отелей Киева.

В Stories Алла опубликовала фото, на которых она находится в своем салоне красоты.

"Позвонили друзья и попросили быть красивой", – подписала снимок супруга нардепа.

Кадров с вечеринки, на которую уже завели уголовное дело, Алла не публиковала. Но показала подписчикам сколько цветов ей подарили.

Реклама

"Спасибо, друзья, за невероятный сюрприз! Я до сих пор в шоке", – написала Барановская.

Напомним, Николай Тищенко организовал громкую вечеринку в честь дня рождения супруги несмотря на жесткие карантинные ограничения. Хоть представитель нардепа и говорил, что день рождения празднуется дома. Фото и видео с празднования слил в Сеть один из гостей мероприятия.