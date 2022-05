Стюардесса рассекретила, как получить бесплатный алкоголь на борту самолета

Как получить бесплатно алкоголь на борту самолета - лайфхаки / Фото: moviefanatic

Прохождение регистрации и контроля в аэропорту – это стресс для людей. Для многих путешественников бокал вина или шампанского после "испытаний" – must have во время полета. Анонимная стюардесса рассказала The Sun, как получить бесплатно алкоголь и почему бортпроводники наливают не всем. Спойлер: после прочтения вы не захотите одевать спортивный костюм на борт.

Стюардессам обычно разрешается давать пассажирам спиртные напитки, когда они захотят, – отметила анонимная бортпроводница.

Необязательно лететь бизнес-классом, чтобы пить бесплатно шампанское на борту / Фото: Getty Images

Но у пассажиров больше шансов получить бесплатный напиток, когда неполная посадка на борту. Непрофессионально угощать одного, когда желающих десятки в самолете.

Стюардесса рекомендует быть вежливыми и дружелюбными с персоналом. Одежда во время полета также влияет на уровень обслуживания и "алкогольные" комплименты от бортпроводников. У людей, одетых в спортивный костюм меньше шансов получить бесплатно бокал шампанского.

