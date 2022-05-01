Стоп деменция и стресс – 5 причин есть цитрусовые во время войны

Есть цитрусовые во время войны полезно для улучшена работы мозга, профилактики деменции и снятия стресса / Фото: unsplash.com
Окислительный стресс и постоянные неврозы, в которых сейчас пребывает большинство украинцев из-за войны с Россией, отражаются на работе мозга. Улучшить не только умственные способности, а также снизить риск развития деменции и ряда других серьезных болезней помогут цитрусовые, пишет журнал Nutrients.
Плохая экология и стрессовые ситуации снижают наши когнитивные функции, то есть концентрацию, память, речь, особенно у пожилых людей. Когда же нарушение происходит в нескольких сферах, человек становится социально дезадаптированным и зависимым от окружения, то стоит говорить о развитии деменции.
Группа японских исследователей пришла к выводу, что снизить риск развития слабоумия помогут цитрусовые:
- Не только плоды, а также кожура и экстракты цитрусовых способны снижать нейровоспаления в головном мозге.
- Цитрусовые – богатый источник полиметоксилированных флавонов и флаванонов. А эти соединения помогают снизить риск развития болезни Альцгеймера. То есть цитрусы защищают мозг от старения.
- Цитрусовые также полезны для людей с хроническими заболеваниями, которые повышают риск развития деменции. Это дислипидемия, сахарный диабет, ожирение и сосудистые дисфункции. Поэтому при диабете, лишнем весе и заболеваниях сердечно-сосудистой системы полезно есть апельсины, грейпфруты, лимоны или принимать пищевые добавки из цитрусов.
- Витамин С, которым богаты цитрусовые, оказывает полезное действие на организм при борьбе с тревожными состояниями и стрессом.
- Эфирные масла цитрусовых (которых много как раз в кожуре) помогают активизировать работу уставшего мозга.
Однако помните, что цитрусовые могут вызывать аллергическую реакцию, особенно у детей. Также цитрусовые могут быть противопоказаны при гастритах и других расстройствах пищеварения, особенно в период их обострения.
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