Стоит ли бояться увеличения губ – разбираемся с косметологом

Бояться увеличения губ не стоит, важно выбрать профессионала и использовать качественные филлеры / Фото: unsplash.com

Коррекция объема губ – это видимая анти-возрастная процедура, к которой прибегают женщины разного возраста, а не только молодые девушки. Что нужно знать, если вы хотите увеличить губы или подкорректировать их форму, но боитесь – секретами поделилась косметолог Яна Коркодим.

Яна Коркодим / Фото: пресс-служба

Реклама

Какие филлеры лучше для губ?

Хочу сделать объем губ гиалоурановой кислотой, но очень боюсь, что губы станут, как у утки – такую фразу я слышу очень часто, – говорит Яна Коркодим,- поэтому важно понимать, из чего состоят филлеры, как они работают. Также важно озвучивать свои желания косметологу, часто очень большие губы – это именно запрос клиентки.

Для коррекции формы губ используются филлеры с гиалоурановой кислотой – именно молекулы этого вещества очень устойчивы, их уплотняют специальными магнитными полями "в клубок", поэтому гиалуроновая кислота дольше держится в мягких тканях, в данном случае – в губах.

Этот филлер держится от 9 до 18 месяцев в зависимости от производителя. И этим филлер гиалуроновой кислоты отличается от биоревитализации – эта процедура более скоростная. Также результат зависит от ваших природных данных, формы губ и т д.

А если губы маленькие, как их сразу сделать пухлыми?

Если от природы губы очень маленькие, то сразу добиться результат пухлых губок не получится, процедуру следует разделить на 2 раза. Небольшой объем будет заметен и после первой процедуры, затем стоит повторить через 3-4 месяца и тогда получается достичь желаемой формы. Тогда ваши губы будут выглядеть природно и натурально.

Реклама

Инъекции в губы – это еще и антивозрастная процедура, а не только возможность "получить" пухлые губки / Фото: freepik.com

Некоторые женщины думают, что увеличение формы губ – это процедура только для молодых девушек, которые хотят выглядеть более сексуально. Но нет, коррекция губ филлерами – это видимая антивозрастная процедура.

Зачем корректировать губы уже взрослым женщинам?

Коррекция губ с помощью введения гиалуроновой кислоты позволяет не только увеличить объём губ филлерами, но и устранить возрастные изменения губ. Это потеря объема, кисетные морщины, сухость губ, также процедура позволяет вернуть губам четкий контур и исправить их асимметрию.

Реклама

Не стоит также бояться выведения филлера – его "рассасывание" происходит поэтапно, поэтому по мере снижения действия гиалуронки процедуру можно повторить, как часто – зависит от индивидуальных особенностей состояния кожи и показателей здоровья женщины.

Также мы писали, как вернуть овал лица, если уколы красоты не эффективны.