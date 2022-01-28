Стелла Маккартни переодела Минни Маус в брючный костюм. Специально к 8-му Марта

Минни Маус в новом образе / Фото: Disneyland

Икона поп-культуры, талисман Диснейленда, Минни Маус впервые почти за 100 лет сменила имидж. Помогла мультяшному персонажу в этом дизайнер Стелла Маккартни.

Когда вы представляете Минни Маус, в воображении сразу всплывает образ героини в красном платье в белый горошек с пышными рукавами и, конечно же, с фирменным бантом между мышиными ушками.

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В честь 30-летия парижского Диснейленда Минни Маус решили преобразить и сделать более соответствующей современному миру. Персонаж решили переодеть в брючный костюм, который разработала Стелла.

Первые фото уже можно увидеть в Твиттер-аккаунте Диснейленда.

Минни Маус в костюме от Stella McCartney / Фото: Disneyland

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Брючный костюм дизайнер создала в темно-синем оттенке. Единственное, что не изменилось – горошек и бант. Одеяние Минни Маус состоит из блейзера и брюк, покрытых гороховым принтом черного цвета.

Дизайнер Стелла Маккартни прокомментировала новый дизайн D23, официальному фан-клубу Диснейленда:

Минни всегда занимала особое место в моем сердце. У нас общие ценности. Что мне нравится в Минни, так это то, что она воплощает в себе счастье, самовыражение, искренность и вдохновляет людей всех возрастов по всему миру. Кроме того, у нее такой великолепный стиль!

Маккартни также объяснил детали и значение брючного костюма.

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Этот новый взгляд на ее фирменный горошек делает Минни Маус символом прогресса для нового поколения. Она наденет его в честь Месяца женской истории в марте 2022 года. Не могу дождаться, когда вы увидите этот новый образ в парке Walt Disney Studios!

Напомним, празднование 30-летия парижского Диснейленда начнется 6 марта.

Интересно, но вый имидж Минни Маус восприняли не все. Пользователи Сети озадачены и негодуют, почему их любимая героиня теперь будет носить брюки. Хотя у виденья Стеллы есть и приверженцы, среди которых Хиллари Клинтон.

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