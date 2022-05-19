"Стальные яйца" Соловьева – чистый нарциссизм, какой диагноз поставил пропагандисту психолог

«Стальные яйца» Соловьева – чистый нарциссизм, на самом деле пропагандист жалок и несчастен

Владимира Соловьева не зря называют "лицом кремлевской пропаганды": он крайне неприятный российский журналист, радио- и телеведущий, который открыто поддерживает войну России против Украины.

В 2022 году Евросоюз, США, Канада и Великобритания ввели против Соловьева персональные санкции. Хамское и высокомерное поведение пропагандиста – ничто иное, как нарциссический синдром, дает характеристику Соловьеву психолог Елена Шершнева.

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Евросоюз, США, Канада и Великобритания ввели против Соловьева персональные санкции

Так, самый громкий российский пропагандист постоянно пытается доказать, что он физически очень сильный и вообще у него "стальные яйца". Однако Соловьев постоянно самоутверждается за счет унижения других, что никак не характеризует его, как адекватного, здорового человека. Что так обезобразило его психику, что он так ненавидит всех?

На самом деле он ненавидит сам себя. Его жажда идеальности, само совершенства, желание добиться всего и сразу, не важно каким путем – это наибольшая боль человека с нарциссизмом, подводит итог Елена Шершнева.

Нарциссизм формируется еще в детстве, если у ребенка "холодная" и отчужденная мать, которая выстраивает большую дистанцию с ребенком. И она становится для ребенка тем самым идеалом, до которого он пытается дотянуться всю жизнь, но так и не может этого достичь.

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Чувство собственной жалкости и неполноценности Соловьев проектируют на остальных людей

Хоть пропагандист и не признается себе, но чувство собственной жалкости и неполноценности Соловьев проектируют на остальных людей. Именно ощущение собственной неполноценности очень часто включает компонент садизма.

Также о том, что с психикой Соловьева не все в порядке, говорит его постоянная "анальная фиксация": пропагандист постоянно грозится кому-то что-то "засунуть в зад". Неудивительно, что склонный к садизму нарцисс, который постоянно грубит и ведет себя по-хамски, так популярен в России: ведь скандалы и унижение других – концепция любого ТВ-шоу на российском телевидении.

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