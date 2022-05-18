Смотрите: самые яркие наряды на церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля

Самые эффектные выходы звезд на красной дорожке в первый день Канн / Фото: Коллаж: Сегодня

Вчера вечером во Франции на Лазурном берегу состоялась церемония открытия 75-го Каннского международного кинофестиваля.

В этом году событие открыл президент Украины Владимир Зеленский, который обратился к звездным гостям по видеосвязи. Речь президента Украины стала сюрпризом для многих, так как его не анонсировали заранее. Зал приветствовал Зеленского стоя.

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Мы же рассматриваем самые эффектные наряды с красной дорожки. Так, Ева Лонгория прибыла в Канны в качестве амбассадора бренда L’Oréal. Для своего выхода 47-летняя актриса выбрала полупрозрачное черное платье Alberta Ferretti с рюшами.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Дипика Падуконе решила поддержать родную Индию, прибыв на красную дорожку в сари. Актриса Ребекка Холл выбрала яркое красно-розовое платье Gucci.

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Дипика Падуконе и Ребекка Холл / Фото: Getty Images

Рыжеволосая красотка Джулианна Мур выбрала для открытия кинофестиваля платье Bottega Veneta из черного атласа с глубоким декольте. Дополнила образ она колье из изумрудов.

Джулианна Мур / Фото: Getty Images

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24-летняя Амандин Пети, которая в 2021 году стала "Мисс Франция", прибыла на набережную Круазетт в короне. Девушка выбрала корсетное платье в греческом стиле мятного оттенка от кутюрного бренда Rami Al Ali.

Амандин Пети / Фото: Getty Images

Смотрите эффектные выходы звезд в Каннах.

Диди Стоун в Roberto Cavalli / Фото: Getty Images

Мерьем Узерли в Yanina Couture / Фото: Getty Images

Росси Де Пальма в Saint Laurent и Boucheron / Фото: Getty Images

Лашана Линч в Fendi / Фото: Getty Images

Кэтрин Лэнгфорд в Prada / Фото: Getty Images

Виржини Эфира в Saint Laurent / Фото: Getty Images

Немецкая актриса Эмилия Шюле выбрала белое платье, которое напоминало комбинезон со шлейфом / Фото: Getty Images

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