Смотрите: самые яркие наряды на церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля

Самые эффектные выходы звезд на красной дорожке в первый день Канн / Фото: Коллаж: Сегодня
Вчера вечером во Франции на Лазурном берегу состоялась церемония открытия 75-го Каннского международного кинофестиваля.
В этом году событие открыл президент Украины Владимир Зеленский, который обратился к звездным гостям по видеосвязи. Речь президента Украины стала сюрпризом для многих, так как его не анонсировали заранее. Зал приветствовал Зеленского стоя.
Мы же рассматриваем самые эффектные наряды с красной дорожки. Так, Ева Лонгория прибыла в Канны в качестве амбассадора бренда L’Oréal. Для своего выхода 47-летняя актриса выбрала полупрозрачное черное платье Alberta Ferretti с рюшами.
Дипика Падуконе решила поддержать родную Индию, прибыв на красную дорожку в сари. Актриса Ребекка Холл выбрала яркое красно-розовое платье Gucci.
Рыжеволосая красотка Джулианна Мур выбрала для открытия кинофестиваля платье Bottega Veneta из черного атласа с глубоким декольте. Дополнила образ она колье из изумрудов.
24-летняя Амандин Пети, которая в 2021 году стала "Мисс Франция", прибыла на набережную Круазетт в короне. Девушка выбрала корсетное платье в греческом стиле мятного оттенка от кутюрного бренда Rami Al Ali.
Смотрите эффектные выходы звезд в Каннах.
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