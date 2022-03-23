Смотрите: актер Евгений Редько нарушил обет молчания, чтобы прочесть "Долг Украине" Маяковского

Таким способом российский актер решил высказать свою позицию касательно войны в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Голливудские звезды, известные футболисты, дизайнеры и креативщики во всем мире используют свою популярность, чтобы рассказать миру об ужасах войны в Украине, развязанной психопатом Путиным.

К ним присоединяются и немногие российские звезды и те, кто родом из Украины. Среди них и актер театра и кино Евгений Редько.

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Народный артист нарушил добровольный обет молчания, чтобы сказать "Новой" о самом больном. Послушайте, – говорится в предисловии монолога Евгения для издания "Новая газета", которая одна из немногих пытается противостоять пропаганде и пропутинскому режиму в России.

Народный артист Евгений Редько прочитал стихотворение Владимира Маяковского под названием "Долг Украине". Видео получилось очень сильным.

Напомним, Евгений Редько родом из Украины. 63-летний актер родился в городе Кодыма Одесской области. В 1988 году он окончил ГИТИС. Со студенческих лет работает в труппе Российского академического Молодёжного театра.

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В своем монологе для издания он рассказал:

Год назад мне прислали письмо из Испании. Стихотворение, и там такие строки: "…Говорю себе: товарищ москаль, на Украину шуток не скаль. …Трудно людей в одно истолочь. Собой кичись не очень. Знаем ли мы украинскую ночь? Нет, мы не знаем украинской ночи". Маяковский. 1926-й год. Думайте о вчера!

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