Смарт-жизнь с новыми IoT гаджетами ОРРО: в Украине презентовали беспрецедентные TWS наушники ОРРО Enco X

OPPO AED Украина презентовала флагманские TWS Bluetooth наушники OPPO Enco X. Беспроводные TWS наушники — результат первой коллаборации ОРРО с датским премиум-производителем динамиков Dynaudio.

OPPO Enco X — это премиальное сочетание акустического мастерства OPPO и опыта аудиогиганта Dynaudio

В ходе презентации также были объявлены планы компании OPPO AED Украина на текущий год по расширению представленности в IoT сегменте. Сейчас компания входит в топ-5 брендов по результатам продаж TWS наушников в Украине.

"В 2021 году команда IoT ОРРО AED Украина сосредоточится на беспроводных наушниках и других носимых устройствах. В этом году мы предложим больше новых моделей TWS наушников в разных ценовых категориях, например OPPO Enco Air, Enco Buds и Enco Free2. Некоторые из них не будут заменой существующей модели, а дополнят линейку благодаря совсем другому форм-фактору. Таким образом мы стремимся удовлетворить разные потребности клиентов", — отметил Ладо Гегечкори, национальный тренер OPPO AED Украина.

OPPO Enco X: Hi-Fi качество, созданное совместно с Dynaudio

Как и предыдущие флагманские TWS наушники от OPPO, OPPO Enco X оснащены собственной инновационной звуковой системой DBEE 3.0 и беспроводной трансмиссией LHDC™, что обеспечивает высочайшее качество Hi-Fi.

Наушники OPPO Enco X — это премиальное сочетание акустического мастерства OPPO и опыта скандинавского аудиогиганта Dynaudio. Аутентичное, первоклассное качество звука — квинтэссенция масштабных исследований, испытаний и поисков, осуществляемых главными экспертами по акустике Dynaudio и командой OPPO в самой большой акустической лаборатории Европы.

"Точное воспроизведение звука Enco X позволяет услышать даже дыхание исполнителя", — добавил Даниель Эмонтс, главный специалист по акустике Dynaudio.

В 2007 году OPPO представила свою первую технологию DBEE 1.0 Dynamic Audio. Тринадцать лет спустя компания презентует новые материалы, новую структуру и новые технологии в абсолютно инновационной звуковой системе DBEE 3.0. Наушники OPPO Enco X представляют собой коаксиальную конструкцию с двумя драйверами. Передний магнитно-сбалансированный мембранный драйвер обрабатывает высокие частоты, а трехслойный композитный динамический драйвер, расположенный сзади, управляет средне-низкими частотами. Сочетание параллельных двойных динамиков, которые поддерживаются беспроводной передачей LHDC™ с низкой задержкой, позволяет наслаждаться непрерывным, четким, сбалансированным звуком с естественной глубиной.

Наушники OPPO Enco X могут распознавать и устранять даже шум ветра

Посторонний шум отменяется

Наушники OPPO Enco X обеспечивают гибридное активное шумоподавление. Достичь этого удается благодаря двухъядерному чипу, который отвечает за уменьшение шума и качество Bluetooth соединения. Пользователям доступны четыре настройки: "Максимальное шумоподавление" для невероятного удовольствия от звука во время поездок в транспорте или прогулок в общественных местах, "Приглушение шума" для смягчения звука в кафе или офисе, "Режим прозрачности" (Transparency mode), если вы хотите знать, что происходит вокруг, не снимая наушников, и, наконец, еще один вариант — просто выключить шумоподавление.

OPPO Enco X оснащены тройным микрофоном для обеспечения алгоритма управления шумом, встроенным микрофоном непосредственно в части, размещаемой в ухе, и двойным микрофоном вне уха. Благодаря этому, а также современному адаптивному фильтру и механизму распознавания шума ветра наушники устраняют посторонние звуки во время звонков. Даже в шумной среде и при порывах ветра собеседник все равно будет слышать вас четко.

В наушниках OPPO Enco X минимизировано количество лагов и препятствий для подключения

Бинауральная Bluetooth® передача с низкой задержкой

Наушники OPPO Enco X приумножают наследие, оставленное предыдущими наушниками OPPO, — передачу звука с низкой задержкой. Новая бинауральная Bluetooth® передача с низкой задержкой отличается большей стабильностью, оптимизацией сверхнизкой задержки на системном уровне и еще более ощутимым уменьшением задержек. Улучшена аудиовизуальная синхронизация, а еще минимизировано количество лагов и препятствий для подключения.

25 часов автономной работы*

25 часов воспроизведения музыки или 15 часов разговоров подряд — вот на что способны новые наушники с зарядным кейсом. Но и без него OPPO Enco X приятно вас удивят, предложив 5,5 часа воспроизведения музыки или 3,5 часа разговоров.

Если активировано максимальное шумоподавление, наушники могут прослужить 4 часа без зарядного кейса или 20 часов с ним.

Сенсорное управление наушниками OPPO Enco X

Интеллектуальное и интуитивно понятное управление

Используйте сенсорное управление наушниками OPPO Enco X, чтобы легко переключиться на следующую песню или изменить режим шумоподавления:

Double-tap control (Управление двойным нажатием): дважды коснитесь любого динамика, чтобы перейти к следующей песне, ответить на звонок или завершить разговор.

Slide control (Управление скользящим движением): сделайте пальцем движение вверх или вниз по обе стороны наушников, чтобы отрегулировать громкость.

Press-and-hold control (Управление нажатием и удержанием): нажмите и удерживайте любую сторону наушников в течение секунды, чтобы переключиться между двумя выбранными режимами уменьшения шума (по умолчанию это режим прозрачности и режим максимального шумоподавления).

Three-tap control (Управление тремя нажатиями): этот элемент управления может активировать Google Voice Assistant, Apple Siri и Amazon Alexa.

Стильный дизайн, неподвластный времени

История создания дизайна OPPO Enco X довольно интересна, ведь новое устройство — преемник MP3-проигрывателя ОРРО X3, и X в данном случае определяет флагманский статус. То есть при разработке дизайна и форм-фактора компания обратилась к своему же наследию, что представляет собой интересный прием. Компактный зарядный кейс размером с морской камешек, а также красивый каркас из алюминиевого сплава в сочетании с обтекаемым корпусом выглядят элегантно и динамично. OPPO Enco X будут представлены в Украине в двух цветах: белом и черном.

OPPO Enco X имеют компактный зарядный кейс размером с морской камешек

"MP3-проигрыватель ОРРО Х3 был выпущен в 2005 году и сразу завоевал расположение пользователей. В частности, его чрезвычайной популярности способствовал уникальный дизайн гаджета. От множества традиционных MP3-проигрывателей OPPO X3 отличал уникальный дизайн. Даже по современным меркам такой дизайн все еще выглядит очень стильно. Именно поэтому в 2021 году мы решили приумножить наследие X3 и воссоздали дизайн в нашем новейшем продукте — наушниках OPPO Enco X", — пояснил Ладо Гегечкори, национальный тренер OPPO AED Украина.

Для более подробной информации смотрите презентацию беспроводных наушников Enco X в Украине по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=eXHRGDg6bzg

Наличие OPPO Enco X на рынке Украины

В Украине беспроводные наушники OPPO Enco X уже доступны в двух цветах, черном и белом, на сайтах и в магазинах партнеров ALLO, Citrus, Comfy, Eldorado, Foxtrot, Rozetka и др. С 27 апреля по 16 мая 2021 года OPPO Enco X можно приобрести по промоцене, приуроченной к старту продаж: всего лишь за 4444 грн вместо 4999 грн.

*Данные о времени зарядки и использования получены с помощью стандартных зарядных устройств OPPO в лаборатории бренда при комнатной температуре (25℃). Фактическое время зарядки и использования будет зависеть от множества условий и различий зарядных устройств.