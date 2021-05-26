Популярный тренд на Сейшелы: во сколько обойдется поездка на острова, где недавно отдыхала Тина Кароль

Сюда летом поедет большинство, ведь сезон Мальдив и Доминиканы завершается. Но туры стоят не меньше, чем на перечисленных курортах

Сейшелы / Фото: Unsplash

Конец мая – период размышлений об отпуске и его планирование. Лететь в Египет, Турцию и Болгарию многим надоело. Согласны? Поэтому мы расскажем об экзотическом направлении – Сейшельских островах, они становятся все более популярными среди украинцев. Кстати, там недавно побывала певица Тина Кароль и ведущая Иванна Онуфрийчук. Об особенностях отдыха, ценовом диапазоне и рекомендациях рассказала тревел-експерт Росина Козловская. Читайте и планируйте свое путешествие!

Росина Козловская – тревел-эксперт / Фото: Instagram: Росіна Козловська

Почему стоит посетить Сейшельские острова

Сейшельские острова – райский уголок, который омывается Индийским океаном, они расположены у восточных берегов Африки неподалеку экватора. Местность не мейнстримная, хотя является конкурентом известных Мальдив. Природные ландшафты поражают, видно, что природа взяла все в свои руки (точно не так, как в Дубае). Более 50% территории – национальные парки и природные заповедники. А пляжи с прозрачной водой и белым песком достойны называться самым инстаграмными. Вангуем, вы видели их на картинках.

Наплыва туристов, как в Египте или Турции, здесь нет – тема изоляции и уединения актуальна! Словом, точно так же, как и с Мальдивами. Соответственно, туры за 500 долларов не найти.

Сейшелы / Фото: Unsplash

Сезон здесь в течение всего года. Этот факт является козырем местности среди других популярных направлений, потому что у Мальдив и Доминиканы он завершается в начале лета. И большинство любителей эксклюзивного отдыха будут лететь именно на Сейшельские острова.

К слову, дождь на островах – обычное явление, но летом осадков меньше, если сравнить с другими месяцами. Средняя температура воздуха – 26 градусов, самое горячее время – весна (выше 30 градусов).

Курорты выбирать

Чтобы поездка удалась – определитесь, какой отдых вы планируете: спокойный семейного формата, или активный, где без вечеринок не обходится. И только потом выбирайте курортную местность.

Сейшельские острова – это архипелаг из 115 островов; заселены из них только 30, а самыми популярными для туристов остаются три. В список входит самый большой по площади Маэ, где находится столица Сейшел – город Виктория. Также там находится местный аэропорт, куда вначале прилетают туристы. Следующие в ТОПе – Праслин и Ла-Диг, которые стоит увидеть собственными глазами.

Остров Маэ рекомендуем посещать туристам, которые выбирают активный отдых. Местность называют тусовочной, если вы за спокойный и тихий релакс – вам не сюда. Несмотря на это, с детьми здесь также отдыхают (но для семейного отдыха рекомендуем Праслин). В Маэ посетите пляж Бо-Валлон, который существуют самым популярным и одним из самых эстетичных. Там пологий вход в океан, поэтому подойдет не только экстремалам, но и туристам, которые только учатся плаванию. Из активностей предлагают дайвинг и снорклинг, потому что коралловые рифы и прозрачная вода способствуют.

Реклама

Сейшелы / Фото: Unsplash

Праслин – противоположность Маэ. Здесь спокойнее и меньше громких вечеринок и развитая инфраструктура для детей. Сюда едут на семейный отдых. Рекомендуем посетить пляж Кот Д'ор протяженностью 2,5 км. Вас здесь встретит белый песок и прозрачная вода, как и на Бо-Валлоне. Кстати, о пляже. Здесь они самые инстаграмные, один из них – Анс Лацио, вошел в ТОП-10 пляжей мира.

На перечисленных островах развита транспортная инфраструктура. Вы легко сможете перемещаться между ними, если захотите посетить несколько из них. Например, попасть на Праслин с любого острова самолетом стоит 100 евро (в одну сторону за 20 мин), или катером – 50 евро (в одну сторону в час).

Сколько стоит отдых на Сейшельских островах

Дорого! Поскольку за невероятные ландшафты, пляжи и возможность изолироваться на тропическом острове необходимо платить. Райский отдых на двоих эконом-формата с перелетами, страховкой и завтраками в трехзвездочной гостинице стоит 78000 гривен (за 9 ночей).

Сейшелы / Фото: Unsplash

Ценник на проживание в четырехзвездочном отеле начинается от 90000 гривен. В пятизвездочном – от 115000 гривен, а за премиум-тур нужно будет отдать от 200000 и выше. Да! Немало! За аналогичные деньги можно и на Мальдивы улететь. Но и у Сейшел есть свои преимущества!

Учтите: на оплате тура расходы не завершаются. Цены местных также высоки. Например, за аренду мотобайке нужно заплатить 20 долларов в сутки, к примеру, на Бали за аналогичную услугу нужно заплатить 6 долларов. Эта же ситуация с суперфудами, сувенирами и арендой жилья (если бронируете самостоятельно).

Какие коронавирусные требования нужно учесть

Коронавирус не обошел и Сейшелы. Туристам из Украины необходимо сдать ПЦР-тест, который будет действителен в течение 72 часов. Следующее требование – регистрация на сайте STA . Там нужно внести результат ПЦР-теста, информацию о рейсе и месте проживания на острове. Стоит услуга – для взрослого 25 евро, для детей до 12 лет – 6 евро.

К чему необходимо быть готовым

Сейшельскому матриархату. Не удивляйтесь, если вы не встретите среди полицейских мужчин. Здесь царит матриархат. Аналогичная ситуация и в сфере обслуживания гостиниц. Но это не проблема, скорее – неожиданность для туристов из некоторых стран. Потому что в Украине ситуация другая. Редкого all inclusive. Это не Египет и даже не Турция. И "все включено" в отелях – непопулярная услуга. Большинство предлагает туристам в турах завтраки или завтраки + ужины. Если все же оплатите тур с all inclusive, можете быть уверены – высокий уровень отеля гарантирован. Их количество можно посчитать на одной руке! Жаркого солнца. Несмотря на среднюю температуру воздуха 26 градусов, солнце здесь "печет", потому что острова расположены близко к экватору. Рекомендуем подготовиться: приобрести очки, головные уборы и кремы для защиты от солнца.

Недавно мы рассказали, сколько стоит бюджетный отдых на Мальдивах.