Сердючку заметили на концерте в Сочи: у артиста ответили, что это фейк (видео)

Минувшим вечером Верка Сердючка выступила на вечеринке в Сочи. Более того, она даже была ведущей ивента. Но позже выяснилось, что это был всего лишь двойник звезды. Или нет?
В Instagram-аккаунте Верки Сердючки появился пост со скриншотом публикации Сергея Стерненко, где тот пишет о концерте Сердючки: "Не только жена Лещенко любит развлекать оккупантов".
В комментарии представители Данилко отметили, что это фейк и попросили автора поста быть внимательнее. Ну что ж, похоже, Андрею Михайловичу пора патентовать образ Веры.
Пользователи соцсети высказались об этой ситуации:
- "Вчера в Сочи был концерт пародии на Сердючку. Видел у знакомых. Так что точно фейкньюс"
- "Сто процентов уверены, что это Данилко? Сердючек развелось, как и любого другого артиста липового"
- "Ну и что? В России тоже любят Верку Сердючку!"
- "На фото даже не походе на Данилко"
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Одна из гостей той самой вечеринки в Сочи опубликовала в Instastories выступление Верки Сердючки. На видео действительно сложно понять: настоящая это Вера или нет.
В январе этого года Андрея Данилко заметили в России. Тогда он якобы "засветился" в компании российского ведущего Андрея Малахова, который занесен в базу "Миротворца".