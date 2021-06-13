"Сердце Чернобыля": обнародована дата выхода и новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Кадры из нового трейлера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl / Xbox
Украинская студия GSC Game World назвала дату выхода новой части игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Также обнародован ее подзаголовок и пятиминутный гемплейный трейлер.
Сообщение об этом появилось на ресурсе Xbox.
Согласно анонсу, игра будет называться S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, а выйдет она 28 апреля 2022 года.
В новом трейлере GSC показан город Чернобыль-2 и появляется создатель серии S.T.A.L.K.E.R Сергей Григорович.
Изначально игра выйдет только на ПК и консолях Xbox нового поколения и станет доступна в подписке Xbox Game Pass в день релиза.
Сбор предзаказов S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl уже доступен в Xbox Store. Каждому, кто приобрет игру, обещают "раскраску ранней пташки" для оружия и одежды и дополнительные мелодии для привала.
Несколько фактов о новой игре
Разработчики также немного приоткрыли завесу о новой части игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, перечислив несколько фактов о ней.
- Новый датчик называется по украински "Гилка".
- То, что поднимает Скиф в новом трейлере – артефакт под названием "Желе", который восстанавливает выносливость.
- В Чернобыле-2 скрывается странный вальсирующий человек.
- Человек, в конце ролика, это создатель серии S.T.A.L.K.E.R Сергей Григорович.
- Артефакт из издания Ultimate Edition особенный – немного магии, и он парит в воздухе.
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