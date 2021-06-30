Седокова в соблазнительном леопардовом купальнике превратилась в дерзкую амазонку (фото)

Артистка максимально наслаждается глетним сезоном, к которому готовила фигуру весь год. Теперь звезда делится фотографиями в купальниках с разных ракурсов

Анна Седокова / Фото: instagram.com/annasedokova

Экс-участница "ВИА Гры" Анна Седокова, которая засветила длинные ноги на российском фестивале "Жара", сразила поклонников новой фотографией. Певица надела оригинальный купальник с леопардовым принтом, продемонстрировав пышный бюст и плоский животик.

Так, в своем Instagram-аккаунте Анна Седокова опубликовала эффектный кадр, сделанный во время одной из ее поездок в Калифорнию. Певица не раз приезжала в США, ведь именно там живет ее дочь со своим отцом, бизнесменом Максимом Чернявским. Крайний раз звезда летала в Лос-Анджелес со своим возлюбленным, баскетболистом Янисом Тиммой.

На фото Анна Седокова выглядела как амазонка – за ее спиной разместился один из калифорнийских пляжей.

Анна Седокова в купальнике / Фото: instagram.com/annasedokova

Поклонники оценили образ певицы.

"Леопардовый – это ваше"

"Обожаю дерзкую Аню"

"Амазонка"

"Шикарная фигурка"

"Богиня"

Реклама

Напомним, что киевлянка Анна Седокова была солисткой популярной группы "ВИА Гра" с 2002 по 2005 годы. Затем певица ушла в декрет, а уже в 2006 году начала сольную карьеру. Вскоре артистка переехала жить и работать в Россию.

Смотрите в сюжете рекомендации, как женщинам подобрать купальник по типу фигуры:

Напомним, что ранее Анна Седокова оставила странную подпись под фото в бикини, которую сравнили с "перлами" Кличко.