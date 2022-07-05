Пшеничные поля, птицы, восседающие на моделях, и обнаженные сердца – смотрите шоу Schiaparelli (фото)

Schiaparelli Couture Fall 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня
Сюрреалистический мир Эльзы Скиапарелли вновь покоряет подиум. Для коллекции от-кутюр модного дома Schiaparelli в сезоне осень 2022 Дэниел Роузберри взял на вооружение идею разговора с людьми, которые были так вдохновлены Эльзой.
Так, креативный директор беседовал с Кристианом Лакруа.
Мы говорили о цвете, мы говорили об объеме. Мы говорили о (родном городе Лакруа) Арле, и для него это означало черных быков, белых лошадей и золото солнца, которые все время звенели у меня в ушах. Вероятно, для него это был мимолетный разговор, но для меня это было такое чувство, будто кто-то немного воткнул меня в стену, и я хотел сделать коллекцию, которая вернула бы меня к той моде, в которую я влюбился и тому периоду, который в ретроспективе кажется очень наивным, – объяснил Дэниел американскому Vogue.
Одним из главных мотивов в кутюрной коллекции Schiaparelli стала ностальгия по 1980-м и работам самой Эльзы. Тщательный пошив, платье-пальто, которое носила Кэролайн Мерфи, с как будто выдвижными ящиками вместо карманов — эту деталь придумал Сальвадор Дали. Вся одежда была построена вокруг бюстье и корсета, головокружительные вырезы вечерних нарядов, свободные корсажи, некоторые из которых переходили в облачные объемы, глубокие вырезы, изящный, украшенный блестками Пэт Макграт макияж с серебристой лунной пылью.
Цветочные образы были вдохновлены книгой дизайнера Кэролайн Рем "Страсть к цветам", копия которой стояла на кофейном столике у бабушки Роузберри, когда он был ребенком. Также не обошлось без вышивки и аппликаций: подсолнухи, розы и листья лаванды, изготовленные из раскрашенного вручную и расшитого блестками шелка и кожи.
Во всей коллекции прослеживалось тонкие намеки на сюрреализм Эльзы Скиапарелли, такие как вырез черного бархатного жакета, напоминающий профиль лица а-ля Кокто, покрытые коркой вышивки Lesage, которые обожала дизайнер, пара серег, с которых капали гроздья золотого винограда.
Великолепные широкополые шляпы создал Стивен Джонс. Украшенные имитацией страусиных перьев, они напоминали пшеничные поля.
Одной из звездных гостей показа была актриса Эмма Уотсон. Журналисты отметили, что звезде настолько понравилось шоу, что в конце она воскликнула:
Разве это не удивительно? Это дало мне жизнь!
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