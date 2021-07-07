Изменить язык на: UA Перейти к новостям

Самый сырный завтрак – три суфле с сулугуни, творогом и мааздамом

8 июля, 07:01

Ирина Маслова

Такой завтрак сытный и готовится не более 30 минут. Все, что вам нужно – сыр, немного муки и пара яиц. Сыр отлично поддается высоким температурам, превращаясь в нежное суфле. Оно отлично сохранится и к ужину

Сырное суфле / Фото: Depositphotos

Что может быть лучше к завтраку, чем нежное сытное суфле из сыра? К сыру относятся с большим уважением во всех странах мира, во многих из них его предпочитают именно утром. Если вы не любите тратить время на кухне, то сырное суфле – это удобно. Оно может ждать вас и к ужину, просто поставьте его в холодильник. Как провести это лето незабываемо – узнаете из нашего календаря лайфхаков лета.

Сырное суфле с творогом

Сырное суфле с творогом / Фото: instagram.com/von.daria/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Яйца, сметану, кефир взбить вилкой, добавить муку и разрыхлитель, тщательно перемешать. В яичную смесь добавить творог и перемешать.
  2. Выложить смесь в форму, смазав ее сливочным маслом.
  3. Выпекать при 180 градусах 20 минут.

Читайте также: Идея для завтрака: ароматные сырные блины за 20 минут

Сырное суфле с сулугуни

Суфле с сулугуни / Фото: instagram.com/my_recipe64/

Реклама

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Яйцо, творог, кефир, соль взбить венчиком.
  2. Добавить рисовую муку, разрыхлитель, хорошо перемешать.
  3. Натереть сыр, добавить в тесто и перемешать.
  4. Готовую массу выложить в форму для запекания, предварительно смазав маслом.
  5. Выпекать 40-50 минут при 180 градусах.

Сырное суфле в духовке

Сырное суфле / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Для формочек

Способ приготовления

  1. Формочки для суфле щедро смазать сливочным маслом, затем присыпать мукой и поставить в холодильник.
  2. Разогреть духовку до 200 градусов.
  3. Приготовить соус бешамель: на медленном огне, растопить сливочное масло в кастрюле, добавить муку и энергично перемешать до посветления.
  4. Влить холодное молоко, быстро перемешать смесь, чтобы избежать образования комков. Продолжать мешать до загустения массы.
  5. Как только смесь загустеет, добавить по очереди два желтка и перемешать до однородной массы, затем добавить сыр, мускатный орех, соль и перец. Переложить смесь в миску и отставить.
  6. Взбить яичные белки до жестких пиков с щепоткой соли. Добавитьдве-три столовые ложки в еще теплую сырную массу, перемешать, затем аккуратно вмешать остальную часть взбитых белков.
  7. Равномерно распределить смесь по формочкам. Посыпать сверху каждый порционный горшочек щепоткой тертого сыра.
  8. Выпекать на средней полке в духовке около 15 минут, при температуре 200 градусов.
  9. Подавать сырное суфле сразу после приготовления.

А на пикнике можно приготовить греческий сыр халуми на мангале. Подробности рецепта – в видео.

Нежный халуми можно приготовить и на плите – об этом читайте здесь.

Новости на эту же тему:
рецепты сыр завтрак запеканка суфле

Реклама