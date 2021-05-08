С наступающим 9 мая: картинки и поздравления

Поздравление с наступающим 9 мая: стихи и картинки / Фото: Pixabay

В канун праздника 9 мая Life Сегодня подготовили красивые, добрые, торжественные поздравления, короткие стихи и эффектные картинки с наступающим Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

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Поздравления с наступающим 9 мая в стихах

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Мы вас за все благодарим:

За вашу смелость без преграды,

За то, что защищали мир

Не ради званий и награды.

Хотим здоровья пожелать,

Чтоб долго жили, не болели.

Спасибо говорим мы вам

За то, что жизни не жалели!

Поздравление с 9 Мая: картинки и стихи / Фото: Pixabay

Поздравления с наступающим 9 мая в прозе

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9 мая – незабываемая, памятная дата. Совсем мало осталось тех людей, кто имеет непосредственное отношение к празднику победы над фашизмом, кому лично мы должны сейчас поклониться и поблагодарить за великий подвиг. Пожелаем же ветеранам здоровья и долголетия и пообещаем, что никогда не забудем их бесценной жертвы во имя нашей жизни. С праздником!

Поздравления с 9 мая: открытки и стихи / Фото: Pixabay

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Поздравления с наступающим 9 мая

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В День победы хочу пожелать

Позабыть, наконец, о ненастьях –

В добром здравии годы встречать,

Если плакать – то только от счастья!

Пусть успехами радуют вас

Ваши правнуки, внуки и дети!

И пускай каждый миг, каждый час

Солнце ласково в жизни вам светит!

Торжественные поздравления с наступающим 9 Мая своими словами

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С праздником победы! Пусть мужество и героизм этого великого праздника никогда и никем не забываются. Пусть дух победы воодушевляет сердца и ведет нас вперед – к новым подвигам, успехам и достижениям. И пусть во всем мире закончатся все войны и воцарится мир на земле.

9 мая: какой сегодня праздник / Фото: Pexels

Короткие поздравления с наступающим 9 мая

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С Днем победы – великим, важным!

Вспомним павших в бою отважно,

Пожелаем друг другу счастья,

Мирной жизни без войн и напастей!

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