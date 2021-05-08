С наступающим 9 мая: картинки и поздравления

Поздравление с наступающим 9 мая: стихи и картинки / Фото: Pixabay
В канун праздника 9 мая Life Сегодня подготовили красивые, добрые, торжественные поздравления, короткие стихи и эффектные картинки с наступающим Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.
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Поздравления с наступающим 9 мая в стихах
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Мы вас за все благодарим:
За вашу смелость без преграды,
За то, что защищали мир
Не ради званий и награды.
Хотим здоровья пожелать,
Чтоб долго жили, не болели.
Спасибо говорим мы вам
За то, что жизни не жалели!
Поздравление с 9 Мая: картинки и стихи / Фото: Pixabay
Поздравления с наступающим 9 мая в прозе
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9 мая – незабываемая, памятная дата. Совсем мало осталось тех людей, кто имеет непосредственное отношение к празднику победы над фашизмом, кому лично мы должны сейчас поклониться и поблагодарить за великий подвиг. Пожелаем же ветеранам здоровья и долголетия и пообещаем, что никогда не забудем их бесценной жертвы во имя нашей жизни. С праздником!
Поздравления с 9 мая: открытки и стихи / Фото: Pixabay
Поздравления с наступающим 9 мая
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В День победы хочу пожелать
Позабыть, наконец, о ненастьях –
В добром здравии годы встречать,
Если плакать – то только от счастья!
Пусть успехами радуют вас
Ваши правнуки, внуки и дети!
И пускай каждый миг, каждый час
Солнце ласково в жизни вам светит!
Торжественные поздравления с наступающим 9 Мая своими словами
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С праздником победы! Пусть мужество и героизм этого великого праздника никогда и никем не забываются. Пусть дух победы воодушевляет сердца и ведет нас вперед – к новым подвигам, успехам и достижениям. И пусть во всем мире закончатся все войны и воцарится мир на земле.
9 мая: какой сегодня праздник / Фото: Pexels
Короткие поздравления с наступающим 9 мая
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С Днем победы – великим, важным!
Вспомним павших в бою отважно,
Пожелаем друг другу счастья,
Мирной жизни без войн и напастей!
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.
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