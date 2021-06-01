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С Днем защиты детей-2021: яркие картинки и открытки к празднику

1 июня, 11:23

Ольга Козачок

Поздравляем детей и их родителей с первым летним праздником

День защиты детей: милые картинки и открытки

Сегодня, 1 июня, пришел добрый и веселый праздник, посвященный детям и родителям – Международный день защиты детей, который отмечается в Украине и мире.

Обязательно поздравьте с этим замечательным праздником всех, кто к нему причастен. Пусть все дети будут здоровы и счастливы! Life Сегодня подготовили для вас красивые, яркие, эффектные открытки, картинки, пожелания и стихи ко Дню защиты детей.

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С Днем детей: короткие поздравления

***

Пусть будет смех всегда твой звонок,
С улыбкой на устах живи!
Ты замечательный ребенок,
Купайся в счастье и любви!

С Днем защиты детей / Фото: bonnycards

С Днем защиты детей: поздравления в прозе

***

Поздравляю с добрым праздником – с Днем защиты детей! Желаю, чтобы тебе некогда было скучать, желаю, чтобы тебе всегда удавалось все задуманное! Расти счастливым и романтичным человеком, верь в себя и лети навстречу новым приключениям. Пусть каждый день будет ярким, насыщенным, интересным и незабываемым. Желаю тебе хороших друзей!

С Днем защиты детей / Фото: bonnycards

День защиты детей: радостные поздравления детям в стихах

***

Первый летний день пришел,
Это очень хорошо –
Всех девчонок и мальчишек,
Поздравляю с днем защиты!
Всех детей нашей Земли –
Радуются пусть они,
Каждый чтобы счастлив был,
На Земле чтоб мир царил!

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С Днем защиты детей / Фото: bonnycards

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День защиты детей: добрые пожелания своими словами

***

Тебя, мое любимое, веселое, жизнерадостное дитя, я поздравляю с праздником! Желаю тебе беззаботного детства, веселого отдыха, добрых друзей и подольше оставаться ребенком!

С Днем защиты детей / Фото: bonnycards

Лучшие поздравления с Днем детей в стихах

***

Их дороже нет на свете,
Господом они хранимы,
Пусть здоровы будут дети,
Их обходят беды мимо!

И все взрослые, конечно,
Пусть детей оберегают,
И заботой бесконечной
Каждый день их согревают!

С Днем защиты детей / Фото: bonnycards

Международный день защиты детей: эффектные поздравления ребенку

***

С днем защиты поздравляю,
С праздником тебя, ребенок,
Будет детство пусть счастливым,
Смех всегда пусть будет звонок.

Я желаю, чтобы жизнь
Красочной была, красивой,
Ждет тебя открытий много
И большие перспективы.

Будь отрадой маме с папой,
Умницей расти, дитя,
Только радость и награда
В жизни ждут пускай тебя.

С Днем защиты детей / Фото: bonnycards

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.

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