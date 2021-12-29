Розовые щеки и карандаш на губах: самые горячие тенденции макияжа в 2022 году

Тенденции макияжа в 2022 году / Фото: Коллаж: Сегодня
Раньше мы говорили о самых модных стрижках, цветах и укладках 2022 года, теперь обсудим макияж. Ведь наступает Новый год, и девушки с нетерпением ждут ярких праздничных дней и мейка.
За время 2-летней пандемии у нас не всегда была возможность показать себя во всей красе. Но желание-то было! Многие начали овладевать искусством кисточки и теней дома, просматривая ролики в YouTube. Эксперты утверждают, что дух беззастенчивого экспериментирования в макияже будет с нами весь 2022 год. Поэтому смело отказываемся от нейтральных оттенков и выбыраем продукты с яркими цветами и сияющими блестками.
ТОП-4 тенденций в макияже в 2022 году
Блестки и наклейки
Реплика из образов Зендаи с использованием грубого подхода с блестками и добавлением забавных наклеек со стразами. Не пробовали? Пора начинать.
Y2K наложенные губы
Эта тенденция началась постепенно уже в начале этой осени и плавно переходит в 2022 год. Теплый коричневый или розовато-лиловый карандаш для губ, дополненный нежно-розовым блеском. Забываем о сладком макияже на лице, делаем акцент на губы. Позвольте вашей коже дышать и приветствуйте естественное сияние с минимальным тональным кремом.
Графическая подводка для глаз
За эту тенденцию можно поблагодарить подрастающее поколение. Внешний вид, вдохновленный поколением Z, заявляет, что нет пределов совершенству и стрелкам. Нанесите свою любимую подводку для глаз для неожиданного двойного взгляда.
Розовые щеки
Несмотря на то, что последние два года были довольно мрачными, неудивительно, что многие из нас пытаются найти радость и цвет везде, где только можно. Насыщенные румяна быстро стали популярной тенденцией, и гуру красоты TikTok используют продукты для щек розового и пурпурного оттенков, чтобы создать эстетику мультяшной девушки.
Также вам будет интересно, как сериал "Эйфория" и поколение Z создали новый тренд в макияже.