Смотрите: героини "Эмили в Париже" Лили Коллинз и Эшли Парк снялись в шикарной фотосессии

Героини "Эмили в Париже" на январской обложке британского GLAMOUR / Фото: glamourmagazine.co.uk

Лучшие подруги на экране и за кадром Лили Коллинз и Эшли Парк, известные образами Эмили и Минди из сериала "Эмили в Париже", попавшего в немилость украинцев, снялись в восхитительной фотосессии и рассказали о своей дружбе.

Главные актрисы сериала Лили Коллинз и Эшли Парк – не только друзья на экране, но и в реальной жизни. Девушки признались, что их дружба научила верить в себя так, как они никогда не думали, что смогут.

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Героини "Эмили в Париже" на январской обложке британского GLAMOUR / Фото: glamourmagazine.co.uk

Эшли – друг, который заставляет вас чувствовать, что достаточно быть собой. Она дает вам то, что вам нужно, когда вы даже сами этого не знаете.

– говорит Лили.

Героини "Эмили в Париже" на январской обложке британского GLAMOUR / Фото: glamourmagazine.co.uk

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Героини "Эмили в Париже" на январской обложке британского GLAMOUR / Фото: glamourmagazine.co.uk

Героини "Эмили в Париже" на январской обложке британского GLAMOUR / Фото: glamourmagazine.co.uk

Актриса рассказала, что второй сезон сериала очень сконцентрирован на дружбе главных героинь. Ведь Минди будет поддерживать свою подругу, как никогда.

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Эмили в конечном итоге действительно оценит свою дружбу. И во втором сезоне она склоняется к женской дружбе, и это то, чего я очень хотела от нее добиться.

Героини "Эмили в Париже" на январской обложке британского GLAMOUR / Фото: glamourmagazine.co.uk

Героини "Эмили в Париже" на январской обложке британского GLAMOUR / Фото: glamourmagazine.co.uk

В новой фотосессии актрисы демонстрирую образы от Giambatista Valli, Richard Quinn, Simone Rocha и Vera Wang.

Героини "Эмили в Париже" на январской обложке британского GLAMOUR / Фото: glamourmagazine.co.uk

Героини "Эмили в Париже" на январской обложке британского GLAMOUR / Фото: glamourmagazine.co.uk

Напомним, что недавно Лили Коллинз снялась в красивой фотосессии, но ее захейтили