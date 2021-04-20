Роскошная яхта высотой с пятиэтажный дом проплыла между двумя селами (видео)

В Нидерландах между селами неожиданно проплыла гигантская яхта. Корабль Вива везли к Северному моря узкими каналами

94-метровая яхта "Вива" высотой с пятиэтажный дом неожиданно появилась в узком канале между селами в Нидерландах. Как выяснилось, судно с тремя открытыми бассейнами и просторными террасами везли на предпродажные испытания к Северному морю.

На кадрах, снятых дроном с высоты птичьего полета, хорошо видно, что одно неосторожное движение может привести к тому, что яхта снесет пол улицы! Чтобы этого не произошло, "Виву" сопровождали два буксира, а ее корпус в нескольких местах защитили тонкими досками и тканью, чтобы не повредить во время маневров.

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Колоссальный корабль запечатлел фотограф и видеооператор Том ван Оссанен. Для этого он использовал комбинацию приемов.

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"Некоторые изображения я сделал с помощью дрона, также снимал из зданий, чтобы показать яхту с разных сторон", – рассказывает фотограф.

Фото: Van Oossanen

По его словам, большие яхты на пути к открытому морю всегда впечатляют людей. Толпы местных жителей собрались вокруг, чтобы посмотреть на это.

Фото: Van Oossanen

К слову, транспортировка прошло успешно: "Виву" вывели в море за три дня.

Фото: Van Oossanen

Напомним, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор показал роскошную яхту, которую он снял ради того, чтобы максимально комфортно чувствовать себя в Абу-Даби. Кроме этого, мы писали, как миллиардер на роскошной яхте уплыл в океан, чтобы спастись от COVID-19.