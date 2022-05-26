Роналду и Порошенко в теме: 7 курьезных мемов о дефиците соли в Украине

7 мемов о дефиците соли в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине начался дефицит соли. Зайдя в магазин, увидите, как полочки, где когда-то стояла соль, пустые. Причина этому – остановка работы крупнейшего в Европе предприятия по соледобыче "Артемсоль" из-за боевых действий. Украинцы не расстраиваются (особенно те, которые купили последние упаковки): они делают тематические мемы о дефиците соли и ждут победы. Покажем ТОП-7 курьезных мемов о ситуации.

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