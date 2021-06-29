Роботы-собаки станцевали под хит BTS: фантастическое видео

Роботы так синхронно и плавно двигаються под музыку, изображая разные фигуры, что кажется, что они и вправду слышат музыку

Танец роботов-собак Boston Dynamics / скрин видео

Роботостроительная компания Boston Dynamics, входящая в Hyundai Motor Group "научила" танцевать своих знаменитых роботов-собак Spot под хит южнокорейской группы BTS "IONIQ: I'm On It" и запечатлела это на видео.

Об этом компания сообщила в своем блоге.

"Заставить семь спотов танцевать в унисон – увлекательная задача, а также новая возможность довести роботов до предела их возможностей", – отметили разработчики.

На видео роботы так синхронно и плавно двигаються под музыку, очень гармонично изображая разные фигуры, что кажется, что они и вправду слышат музыку и реагируют на нее. Но это не так.

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"Они слушают свои синхронизированные внутренние часы. Несмотря на все свои сложные сенсоры, роботы даже не знают, что играет музыка. Их способность перемещаться в пространстве, не наступая друг другу на пятки, – результат кропотливого позиционирования и программирования", – рассказали в компании.

Они добавили, что за кулисами этого 77-секундного танца – часы хореографии и инженерных усилий.

"Все нужно было заранее продумать и четко прописать. У роботов есть преимущество перед людьми в том, что если вы сделаете все правильно, все будет как надо. Но у них есть недостаток в том, что им нужно рассказывать каждую мелочь. Они вообще не импровизируют", – отметил робототехник Boston Dynamics Эрик Уитман.

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