Ярко-зеленый и с кислинкой – рецепт пирога со щавелем к Троице

Пирог со щавелем на Троицу / Фото: Pinterest
Троица – важный для многих праздник. Что касается стола в этот день, то на нем должно быть очень много блюд с огромным количеством зелени. Благо, в этот период ее предостаточно и добавлять ее можно не только в салаты или украшать уже готовые блюда, но и использовать в выпечке. Неплох будет щавель в пироге на кефире, его рецепт читайте ниже.
И если вы пока не знаете, чем занять себя этим летом, чтобы было полезно и незабываемо, воспользуйтесь идеями из нашего календаря летних лайфхаков.
Щавелевый пирог на Троицу
Щавелевый пирог на кефире / Фото: Depositphotos
Ингредиенты для теста
- 500 мл кефира
- 1 яйцо
- 100 г сливочного масла комнатной температуры
- 600-700 г муки
- 1.5 ч. л. сахара
- 1 ч. л. соли
- 1 ч. л. соды
Для начинки
- 300 г щавеля
- 1 ч. л. крахмала
- 100 г сахара
- 1/4 ч. л. корицы
Способ приготовления
- Подготовить начинку. Щавель помыть, отрезать стебли. Листья нарезать и смешать с сахаром.
- Для теста смешать кефир, яйцо, масло, сахар и соль. Добавить муку с содой. Замесить тесто. Если оно липнет к рукам, добавить еще немного муки. Тесто завернуть в пленку и убрать на полчаса в холодильник.
- Духовку разогреть до 180 градусов.
- Щавель отжать от образовавшегося сока, смешать с крахмалом и корицей.
- Немного теста оставить на украшение, остальное разделить на две части. Одну чуть больше другой.
- Большую часть раскатать по размеру формы, так, чтобы оставались бортики
- Положить начинку. Раскатать вторую часть теста, накрыть начинку и защипать края пирога. Украсить пирог оставшимся тестом.
- Выпекать в разогретой духовке 30-40 минут.
К Троице можно приготовить еще один пирог – киш со шпинатом и тунцом. Как это сделать – смотрите в видео.
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