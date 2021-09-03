Реально ли попасть в гости к королеве Елизавете II в Лондоне? Мы проверили (репортаж)

Реально попасть в гости к королеве Елизавете II в Лондоне? Мы проверили (репортаж)

Спойлер: щепетильная королева Елизавета II не оценила бы реальность, которую я увидела у входа в Букингемский дворец. А меня "подвел" sold out.

Сколько я потратила на отдых в Лондоне в 2021 году читайте в предыдущем материале Life Сегодня.

Что следует знать о Букингемском дворце?

Букингемский дворец служит официальной резиденцией правителей Великобритании с 1837 и сегодня это штаб монархии. Здесь успели повластвовать королева Виктория, король Эдуард VII, король Георг V, и король Георг VI. И, конечно, Елизавета II, которая села на трон еще в 1952 году и до сих пор выполняет свои королевские обязанности.

Более 50 тыс. человек ежегодно посещают Букингемский дворец. Конечно, большинство из них – это не туристы, прилетевшие в Лондон, а гости королевы Елизаветы II. Среди них комиссары, епископы, послы, премьер-министры и другие важные персоны со всего мира. А для путешественников двери открыты в течение определенного времени, об этом позже.

Как дойти до Букингемского дворца? Есть несколько путей, я протестировала два

Я шла от Трафальгарской площади, неподалеку от которой находится станция метро Charing Cross. И потратила примерно 10 минут, чтобы добраться от станции до арки, ведущей в Букингемский дворец. В конце пути виднелась территория королевы Елизаветы II, а я шла к ней по идеальной дороге.

Дорога к Букингемскому дворцу / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Хотите интереснее вариант пути? Выйдите на станции метро Green Park и прогуляйтесь одноименным королевским парком 10 минут.

Green Park неподалеку одноименного метро / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

После вы сразу выйдете у пешеходного перехода рядом с Букингемским дворцом.

Выход из Green Park к Букингемскому дворцу / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Как меня встретил Букингемский дворец?

Публикой! А точнее, десятками туристов со всего мира, которые мечтали увидеть Ее Величество. Сложилось впечатление, что некоторые из них настойчиво (и наивно в то же время) ожидают выхода королевы не первый день.

Букингемский дворец и толпа туристов в Лондоне / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Потому что они стоят у ворот высунув голову и держатся руками за них, чтобы другие не заняли их место.

Туристы в ожидании возле ворот Букингемского дворца / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Туристы в ожидании возле ворот Букингемского дворца / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Взглядами в ответ их встречали полицейские, которые следили за порядком на территории.

Полиция возле Букингемского дворца / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

И, конечно, двое гвардейцев в шапках из медвежьего меха, которые тоже караулили. Они еще и маршировали по несколько раз в час, что вызвало шквал эмоций у путешественников.

Букингемский дворец в Лондоне-2021 / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Но не все включают режим "Ожидание". Другие туристы – реалисты, поэтому делают фото и продолжают исследовать Лондон.

Туристы возле Букингемского дворца / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Правда, не везде на территории можно сделать идеальные фото! У центральных ворот ждала "неожиданность" после лошадей, в которую боялись вступить туристы. Интересно, как бы отреагировали Елизавета II на такое безобразие у входа во дворец? Но запах не отпугивал туристов от того, чтобы сделать фотосессию.

Туристы в ожидании возле Букингемского дворца / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

К слову, говорят, если на крыше Букингемского дворца развевается "Юнион Джек", то Елизавета II находится во дворце. Что мы и увидели!

А где Букингемский дворец видно лучше всего?

Лучший вид на Букингемский дворец у подножия Мемориала королевы Виктории, который расположен напротив ворот. Его сделали из мрамора, а высотой он 25 метров. И официально открыли памятник еще в 1911 году.

Мемориал королевы Виктории / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Когда стоишь возле него, то осознаешь габариты дворца, если смотреть у ворот, он выглядел меньше. Потому что в нем 775 комнат. Из них 19 государственных комнат, 52 королевские и гостевые спальни, 188 спален для персонала, 92 офисы и 78 ванных комнат. Представляете?

Букингемский дворец и толпа туристов в Лондоне / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Как отмечают на сайте Royal Collection Trust, Елизавета II и герцог Эдинбургский живут в северной части дворца, а комнаты на верхних этажах северной и восточной сторон занимают другие члены королевской семьи. Значительная часть первого этажа и южного крыла дворца используется персоналом, который работает на королевскую семью.

Словом, не Букингемский дворец, а "рукавичка" королевской семьи, которая привлекает всех своей значимостью. Я тоже не отказалась от фото.

Идея для фото возле Букингемского дворца / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Пока его делала, то заметила, как почтовая служба Royal Mail выезжала из Букингемского дворца. А туристы не пропускали возможности посмотреть на работников в авто.

Почта Royal Mail, которую встретили туристы / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

Окей, дворец снаружи выглядит прекрасно. А как войти в заветную дверь?

Турист может попасть в Букингемский дворец и в сад, если забронируете экскурсию на сайте Royal Collection Trust. Но исключительно с июля по октябрь и для ограниченного количества туров в декабре, январе и на Пасху.

Sold out на покупку билетов для входа в Букингемский дворец / Фото: скриншот

Конечно, желающих попасть – много, поэтому билеты раскупают. Цена билета для взрослого 60 фунтов. И, как вы уже догадались, желанный билет мне не удалось приобрести, потому что на сайте был sold out.

И я не смогла увидеть королевский сад и 19 комнат, в течение года используются для официальных развлекательных и торжественных заходив. Поэтому мне остается только исследовать его в формате виртуального тура или же планировать следующую поездку и бронировать билеты раньше.

Есть более дешевые экскурсии исключительно по королевскому саду, где нет sold out, а цена билета для взрослого 16,50 фунтов.

Стоит все же идти в гости к Ее Величеству?

Приехав в Лондон можно попасть к заветному Букингемскому дворцу, где творится история с 1837 года. Конечно, если позаботитесь о билете заранее. Но с Королевой вы не встретитесь и ее присутствие сможете проследить, когда будете рассматривать архитектуру Букингемского дворца у его ворот. Стоит ли туда приходить ради фото, а не только для экскурсии? Да! Ведь только там вы почувствуете королевскую энергетику!

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