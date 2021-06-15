Путин никем не прикидывается: скандальный танцор Полунин объяснил, почему поддерживает президента РФ

Артист балета утверждает, что благодаря Путину Россия стала единственной страной, которая избавилась от влияния США. Он также назвал президента РФ "источником силы и добра"

Сергей Полунин объяснил, почему поддерживает Владимира Путина / Фото: скриншот

Известный артист балета Сергей Полунин, который родился и начал свой карьерный путь в Украине, объяснил, почему он считает президента Российской Федерации "добрым и светлым человеком".

В интервью Ксении Собчак Полунин признался – не исключает, что у Путина, как и у любого другого человека, есть свои грехи, но все же считает его скорее позитивным.

На слова Собчак о том, что зло очень часто "любит притворяться добром", а в политике априори не может быть добра, а лишь "разные оттенки зла", Полунин ответил следующее:

"Мне кажется, Путин никем не прикидывается. Для меня он источник силы и добра. Мне видится в нем свет. А в политике нельзя говорить правду, потому что люди не любят слушать правду", – сказал Сергей, добавив, что президент России "сохраняет мировой баланс".

Сергей Полунин / Фото: instagram.com/poluninink

Тогда Ксения Собчак поинтересовалась у артиста балета, почему он уверен, что не ошибается.

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"Это ощущение у меня с детства. Я всегда внутренне его защищал, – говорит Полунин, – Россия – это единственная страна, которая полностью свободна от западного влияния. Ни Китай, ни Индия, ни любая другая страна – не свободна".

Напомним, что еще в 2018 году Сергей Полунин сделал ряд провокационных заявлений и публикаций в Instagram насчет того, что он восхищается Владимиром Путиным. Позже выяснилось, что артист даже сделал себе тату с изображением президента РФ на груди.

"Спасибо Владимиру Путину за то, что он не дал одному мировому порядку захватить власть над миром. Этот человек дает всем нам защиту. Моя поддержка России и Владимиру Путину! Вы хорошие люди в числе Многих других по всему миру. Сил вам, объединяйтесь и вставайте против злых организаций. Вместе мы победим! И этот мир будет добрее и без опасностей", – говорил несколько лет назад Сергей Полунин.

В 2018 году Сергей получил российское гражданство. После этого он сделал заявление о том, что надеется на возобновление дружественных отношений между Россией и Украиной.

Интервью Сергея Полунина для Ксении Собчак: