Atlas Weekend-2021: как попасть бесплатно в первые дни и кто будет выступать

Для участников 5 и 6 июля вход бесплатный, но пропустят не всех! Несмотря на бонус, сцену будут "разрывать" легендарные исполнители эффектными выступлениями

Как пройдут бесплатные дни Atlas Weekend и как на них попасть / Фото: Atlas Weekend

За считаные дни состоится Atlas Weekend-2021, который пройдет в формате Friends Edition. Старт фестиваля 5 июля, а последний день приходится на 11 июля. Нынешним бонусом для участников стал дополнительный бесплатный день мероприятия. Теперь поклонников ждет не единственный free день, а целых два – 5 и 6 июля. Хотя посещать обе указанные даты нет смысла, потому что лайнап идентичен. И новшество ввели, чтобы обойти толпу на концерте и соблюдать карантинные требования! Как попасть в один из дней и кто из звезд удивит выступлениями – узнайте в материале. А чтобы лето прошло незабываемо, воспользуйтесь календарем лайфхаков от Life Сегодня.

Как попасть бесплатно на дебютные дни Atlas Weekend-2021?

Легко – есть лишь одно требование, которое участник может выполнить меньше, чем за одну минуту! Обязательным для желающих посетить фестиваль (5 или 6 июля) существуют регистрация на официальном сайте. На территорию мероприятия будут пропускать только при наличии билета, который участник получит после регистрации. Если ее не пройдете, то вас не пропустят на мероприятие!

"Мы делаем это, чтобы выдержать карантинные требования по количеству посетителей и избежать большой толпы", – пишут организаторы на официальном сайте.

Регистрацию найдете на сайте фестиваля в разделе "Регистрация на 5 и 6 июля". Нажав на него, пролистайте в конец страницы и зарегистрируйтесь на один из дней, введя собственные данные.

Как получить бесплатный билет на Atlas Weekend-2021 / Фото: скриншот

Обратите внимание: в одном заказе и на одно контактное лицо может быть не более двух билетов. После ввода данных вы получите письмо с билетом на почту в течение одной минуты. Попасть на фестиваль в первые дни вы сможете, после предъявления билета на входе. Вход на территорию фестиваля в первые дни одноразовый.

Как получить бесплатный билет на Atlas Weekend-2021 / Фото: скриншот

Если возникнут проблемы с регистрацией или дополнительные вопросы – обращайтесь на почту организаторов support@ticketsbox.com.

Как получить билеты – знаете! А кто же будет выступать, на каких сценах и когда?

Рассказываем! Скриньте, чтобы не потерять и не пропустить выступление своего фаворита.

5 июля

Сцена Main Stage

Главную сцену Atlas Weekend будут "разрывать" выступлениями Тина Кароль, MOZGI, NK, DOROFEEVA, группа "Вопли Видоплясова", Melovin, Lida Lee, Оля Цибульская, Nikita Lomakin, Виталий Козловский, Zlata Ognevich, Dantes, Tarabarova, Alekseev, Alyosha, Михаил Поплавский, Мята, Солоха, Анна Тринчер, Сергей Мироненко, Marietta, Gena Viter, Мила Нитич, TamerlanAlena, Karta Svitu, Dea и Dside Band.

Время выступлений исполнителей указано на скринах с официального сайта Atlas Weekend.

График выступлений на сцене Main Stage / Фото: скриншот

График выступлений на сцене Main Stage / Фото: скриншот

График выступлений на сцене Main Stage / Фото: скриншот

West Stage

На этой сцене выступит Сергей Бабкин, группы "СКАЙ", "Скрябин & Юркеш", Teleport и певица Ingret.

График выступлений на сцене West Stage / Фото: скриншот

East Stage

На этой площадке удивят выступлениями группы "Друга ріка", Kozak System, Kosmopolіs, VS и "Лесик і Карпо".

График выступлений на сцене East Stage / Фото: скриншот

North Stage

Возле сцены North Stage соберутся поклонники Probass, Stage Rockers, Heyem & Groozin та Tim Bozhkov, которые и будут выступать 5 июля.

График выступлений на сцене North Stage / Фото: скриншот

Garden Stage

С этой сцены услышите музыкальные сеты 2K DJ, он будет выступать с 22:00 до 23:00.

График выступлений на сцене Garden Stage / Фото: скриншот

Electronic Stage

И на последней сцене Electronic Stage, ожидайте Constantine, группу "Тонка", ЮЮ, Мамаіз и Ocran.

График выступлений на сцене Electronic Stage / Фото: скриншот

6 июля на сценах Atlas Weekend будут звучать голоса перечисленных выше участников, которые выступят 5 июля.

Что следует учесть?

Не затягивайте с регистрацией билетов, если хотите попасть в один из бесплатных дней! ВДНХ в этом году не выполнит функцию безразмерной площадки с множеством людей, потому что карантин автоматически ввел свои правила. Регистрируйтесь уже сегодня, чтобы забронировать свое место под небом.

Не забывайте, что коронавирус не исчез – соблюдайте эпидемиологические нормы. Да, даже в момент, когда будете подпевать одну из песен Тины Кароль или Михаила Поплавского, помните о дистанции.

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