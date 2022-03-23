Психолог Алла Клименко проведет бесплатный 10-дневний онлайн-тренинг – как туда попасть

Сегодня, когда в Украине война, каждый должен заниматься своим делом, а, значит, тыл должен работать на фронт: поднимать экономику, помогать тем, кто нуждается и беречь то, что у нас есть. Чтобы это получалось лучше, ранее в Украине стартовал проект бесплатной психологической помощи для детей и взрослых. А теперь и психолог с 12-летним стажем Алла Клименко со своей командой Upgrade Is Great запустили 10-дневную программу Resilience.

Этот челлендж бесплатный для всех украинцев, которые сейчас переживают самые тяжелые дни в своей жизни. С его помощью каждый сможет почувствовать поддержку, опору и уверенность в завтрашнем дне.

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Ежедневно вечером во время прямых эфиров в Telegram-канале Алла будет рассказывать о том, как найти свою внутреннюю силу, восстанавливаться после тяжелых ситуаций, вставать и идти дальше.

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