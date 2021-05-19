Привет из кардиологии: как все переживали за Украину в первом полуфинале Евровидения

Не только украинцы переживали за Go_A в первом полуфинале международного песенного конкурса. Свои эмоции зрители выразили в комментариях под видео в соцсетях

Go_A прошли в финал "Евровидения-2021" / Фото: instagram.com/go_a_band

Вчера, 18 мая, состоялся первый полуфинал "Евровидения-2021", в котором выступила украинская группа Go_A.

В конце полуфинала ведущие в случайном порядке оглашали финалистов конкурса. В тот миг все замерли в ожидании, ведь не было сомнений, что Украина пройдет в финал.

Ситуация накалялась, нервы были на пределе…Украина прошла в финал, но ее назвали в самый последний момент. Это заставило многих зрителей поволноваться и сбегать в аптеку за валерьянкой.

В соцсетях на этот момент уже отреагировали фанаты "Евровидения", а Life Сегодня собрали лучшие комментарии всех, кто переживал за Украину на конкурсе. Свои сообщения зрители из разных стран оставляли в комментариях на официальном YouTube-канале "Евровидения", а также на странице "Суспільного" в Instagram.

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Спонсор моего микроинфаркта – "Евровидение-2021"!

Чуть не родил!

Так и поседеть можно, нормальная такая интрига!

У меня чуть сердце не остановилось.

Украинский продюсер и композитор Руслан Квинта написал: "Я мокрый сидел, фух".

Скриншот: Instagram

Не менее забавные комментарии оставляли пользователи Сети и на YouTube:

Передаю всем украинцам привет из кардиологического отделения!

Думаю, мои соседи поняли, что Украина прошла в финал. Из Италии с любовью.

Украину объявили последней, потому что она – вишенка на торте.

Евровидение срочно закупает новые микрофоны! (отсылка к тому моменту, когда Украину объявили 10-й финалисткой и в зале от шума аплодисментов и криков сломались микрофоны – Ред.).

Скриншот: YouTube

Напомним, Украина поднялась на 4 место в рейтинге вероятных победителей "Евровидения-2021".