Принцев Уильяма и Гарри может помирить ненависть к супруге отца

Братья поссорились, когда принц Гарри и Меган Маркл отказались от полномочий старших членов королевской семьи. По мнению королевских экспертов, сейчас братья могут забыть о старых обидах

Принц Гарри и принц Уильям / Фото: Getty Images

Сегодня состоится открытие памятника принцессе Дианы. На мероприятии будут присутствовать принцы Гарри и Уильям. По информации инсайдеров, братья после официальной части планируют встретиться и обсудить свой затянувшийся конфликт. А вот королевский биограф и автор книги "Битва братьев: Уильям и Гарри — дружба и вражда" Роберт Лейси считает, что сыновей принцессы Дианы может примирить только ненависть к одному человеку.

Как рассказал королевский биограф, братья негативно относятся к мачехе, Камилле Корнуолльской, которую их отец, принц Чарльз, хотел бы сделать королевой, как только сам станет королем. Об этом пишет The Telegraph.

Роберт Лейси отметил, что принц Гарри помириться со своим братом и хочет попросить прощение за скандальное интервью.

Принцы Гарри и Уильям могут помириться / Фото: Getty Images

"Интересно, что с одной стороны у нас Уильям, который, кажется, не готов идти на уступки, а с другой Гарри, который, как сказали мне его друзья, не прочь помириться", – рассказала королевский биограф.

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Напомним, ранее появилась информация, что Елизавета II не приедет на открытие памятника в честь принцессы Дианы. Ее Величество также не сможет встретиться с принцем Гарри во время его приезда в Лондон.

Отсутствовать на церемонии открытия памятника будет и принц Чарльз. По словам инсайдера, принц не хочет вновь переживать эти нелегкие моменты.

"Ему это ужасно трудно. Эти моменты могут воскресить старые раны и вернуть ему воспоминания – как счастливые, так и грустные, а также чувство раскаяния. После смерти Дианы он решил, что лучше оставить все эти воспоминания при себе", – рассказал друг принца Чарльза.

Ранее мы рассказывали, что известно о церемонии открытия памятника принцессе Диане.