Приходько о Меладзе: Свою историю расскажу, когда буду готова к очередному скандалу

Константин Меладзе и Анастасия Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official, instagram.com/meladzemusic

Украинская певица Анастасия Приходько, которая ранее прокомментировала секс-скандал с Константином Меладзе и Ани Лорак, эксклюзивно для Life Сегодня объяснила свои слова по поводу этой ситуации и рассказала о сотрудничестве с Константином.

"Мои отношения с Меладзе, как и все сотрудничество, были совершенно иного характера. И получилось, что "без меня меня женили", вырвали слова из контекста и понеслось. Я знаю, как работает скандальная тематика. Возможно, когда-то я созрею и расскажу обо всем, что происходило в то время: какие копейки получала, как мне нечего было есть, как со мной обращались в целом и как я потом из всего этого выкарабкивалась. Но, сейчас я пока не готова заново это все переживать. Возможно, это время не настанет никогда. Возможно, уже через несколько дней я пойму, что я готова", – поделилась с нами Анастасия.

Константин Меладзе, Анастасия Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Про скандал с Лорак

Сначала Анастасия отметила, что она не знала, "что было между Меладзе и Лорак". Позже она сказала следующее: "Просто интересно, зачем говорить об этом сейчас, когда благодаря сексу с этим человеком ты ешь черную икру, состоялась как артист, а потом все это вываливаешь. Ты же изначально согласилась?"

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Мы попросили Анастасию уточнить, были ли эти слова сказаны именно об Ани Лорак.

"Черная икра", как и мои слова о том, что человек состоялся, а потом все это вываливает на всеобщее обсуждение – обобщенный образ о тех, кто соглашается на отношения сексуального характера взамен на выгоду, а потом жалуется. Ты знал (или знала) на что идешь. Не нужно строить из себя невиновного. Я не собиралась втягиваться в этот скандал. Боже упаси, пускай сами разбираются. Я в этой клоаке уже побывала, больше не хочу. Меня зацепили изначально слова о том, что "все были согласны на эти условия", и у себя в Instagram я сказала о том, что я – не все", – рассказала Анастасия.

Ани Лорак и Константин Меладзе / Фото: instagram.com/anilorak

Ранее мы делали материал о "скелетах в шкафу" у Константина Меладзе.