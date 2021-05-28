Потап представил лирическую песню о любви. У поклонников мурашки по коже

Потап / Фото: instagram.com/realpotap
Известный украинский продюсер и исполнитель Потап, который ранее эксклюзивно поделился с нами мыслями о жизни, возрасте и успехе, презентовал песню "Кровь и Любовь".
По названию уже понятно, что трек – романтический, но и без небольшой доли юмора не обошлось – в названии композиции Потап обыграл популярную рифму "кровь-любовь", хоть и в самой песне намека на комичность нет.
Это лирическая песня о влюбленных и для влюбленных. Вот что говорится в описании к песне на YouTube-канале артиста: "Кровь и Любовь" – это мгновение любви перед рассветом: влюбленные танцуют, связанные тайной, боясь, что все закончится, когда взойдет солнце".
Мнения слушателей разделились: одни пишут про "мурашки по коже", другие же остались не в восторге от вокала Потапа:
- Уже и не представляю, как можно дождаться полный альбом. Это невероятно чувственно и красиво!
- Как красиво. Ваша любовь к Насте – это показатель для всего мира.
- Потап – талант. Магия слов, голоса.
- Мурашки по коже!
- Что с голосом? Ангина?
- Компьютерный голос – отстой!
- Вообще не нравится, голос ужасный, текст вообще не понятный, как будто жует полпесни.