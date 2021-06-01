Экс-супруга Ильича из Little Big записала видеообращение. Все думают, оно адресовано Таюрской

Соня Таюрская призналась, что у нее роман Ильей Прусикиным. Его бывшая жена Ира Смелая тут же сделала неожиданное заявление

Ирина Смелая/Илья Прусикин и Софья Таюрская / Фото: instagram.com/smelaya_ira, instagram.com/sonyatayurskaya

Вчера мы писали, что участница группы Little Big Соня (Софья) Таюрская призналась в романе с Ильей Прусикиным (Ильич). Позже его бывшая супруга Ирина Смелая, с которой они расстались в 2020 году, сделала неожиданное заявление.

В Instastories Ира опубликовала видео, в котором сказала, что для нее перестал существовать человек, который был очень важным в жизни. Она не назвала имени, но сообщила, что желает этому человеку "всего хорошего" и "разобраться со всеми психологическими проблемами".

Видео: instagram.com/smelaya_ira

До этого 30-летняя Софья Таюрская в интервью для "Осторожно, Собчак!" призналась, что встречается с Ильей Прусикиным, а также рассказала, что ей не понравилось, как ранее Смелая высказывалась о подруге, заявив, что та "появилась" в их с Ильей жизни.

Илья Прусикин и Соня Таюрская / Фото: instagram.com/sonyatayurskaya

"Я появилась в группе Little Big в 2014 году. Илья тогда жил со своей бывшей девушкой Юлей, они были в процессе расставания. То есть появилась Ира, а не я! Вот это меня немного обидело. Получается, я пришла такая и давай рушить семью. Нет, у меня были серьезные отношения. Ира с Ильичом приходили в гости к нам — мы с молодым человеком тогда жили вместе. Мы общались, все было честно. Не было у нас влюбленности с первого взгляда. Мы восемь лет в группе! Ни один человек из наших коллег не поверил бы еще год назад, что мы будем вместе. Это действительно странно", – возмутилась Таюрская.

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Ирина Смелая и Илья Прусикин поженились в 2016 году. Через год у них родился сын, которого назвали Добрыней. В августе прошлого года они объявили о разводе.

Тогда поклонники пары были уверены, что Ильич закрутил роман. Подозрение пало на участницу Little Big Соню Таюрскую, которая всячески отрицала слухи.

В интервью с Собчак девушка отметила, что роман с Прусикиным начался после его развода с Ириной и после того, как Соня сама рассталась со своим молодым человеком.

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