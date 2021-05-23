Пошумели в Европе! Go_A на втором месте по зрительскому голосованию

Go_A / Фото: eurovision.tv

В Роттердаме состоялся гранд-финал песенного конкурса "Евровидение-2021". Как и предполагали букмекеры, победителем стала Италия. Украина вошла в ТОП-5 лидеров "Евровидения-2021". А между прочим, по зрительскому голосованию Go_A на втором месте!

Украина получили максимальный балл от зрителей таких стран:

Италия

Израиль

Литва

Польша

Франция

Go_A на конкурсе "Евровидение-2021" / Фото: Getty Images

Напомним, в первом этапе голосования жюри "Евровидения-2021" из разных стран отдало Украине 97 баллов. Во втором этапе – от зрителей Украина получила 267 баллов. По итогам конкурса Go_A вошли в ТОП-5 победителей конкурса с 364 баллами.

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Стоит отметить, Украина никогда не занимала пятое место.

Предлагаем еще раз посмотреть выступление Go_A в гранд-финале на "Евровидение-2021":

Ранее мы рассказывали, что песню Go_A "Шум" перепели за границей.